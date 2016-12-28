أكثر مشاهير العالم نجاحا في التحدث بلغة الأزياء 2016

رؤية

وكيف تنافست الجميلات على اختيار أجمل إطلالتهن، ليس فقط على مستوى نجمات هوليود وعارضات الأزياء بل وصل هذا التنافس إلى النساء فى الساحة السياسية، فالملابس هى اللغة الأكثر تعبيرًا لدى النساء، وسلاحهن فى كثير من المعارك، أسهل طريقة للتعبير عن شخصيتهن وكذلك أداة للوصول إلى السلطة إذا لزم الأمر.

فى السطور التالية نستعرض عدد من الصور التى نشرها موقع مجلة الموضة الشهيرة “فوج”، عن أكثر الفساتين جاذبية خلال عام 2016 .

جيجي حديد

لم تحصل عارضة الأزياء الشهيرة جيجى حديد فقط على لقب أجمل إطلالة فى 2016، بهذا الفستان الأبيض من تصميم روبرتو كافالى، بل كذلك كانت هى السنة الأكثر نجاحًا لها، فقد تعاونت مع الماركة العالمية الشهيرة تومي هيلفيجر فى حملة إعلانية جديدة، فضلًا عن كثير من النجاحات الأخرى التى حققتها جيجى على مدار العام.

كيت ميدلتون

أما كيت ميدلتون بهذه الإطلالة من اللون الأحمر فى سبتمبر الماضى، كانت من أفضل إطلالتها خلال هذا العام، ولذلك اختارته مجلة “فوج” ليكون من ضمن القائمة.

ميشيل أوباما

ليس جديد عليها أن تكون ضمن قائمة أجمل أزياء العام، فهى امرأة أجادت على مدار 8 سنوات اختيار أزيائها بعناية تليق بكونها السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية فضلًا عن رسائلها السياسية التى طالما عبرت عنها بالأزياء، ومن ضمن أجمل الإطلالات هذا الفستان اللامع الذى اختارته لعشاء رسمى فى إيطاليا، هذا الفستان من الماركة العالمية “فيرساتشى“.

تيريزا ماي

النساء فى الساحة السياسية كذلك لهن نصيب من المنافسة على أجمل الأزياء، وهو ما عبر عنه وجود “تيريزا ماى” رئيسة وزراء بريطانيا الحالية ضمن القائمة التى أعدتها مجلة “فوج”، حيث دائمًا ما تختار أزيائها بعناية فائقة.

إيما ستون

إيما ستون الممثلة الأمريكية التى استطاعت أن تكون ضمن القائمة بهذا الفستان الأسود الأنيق اللامع، فهى دائمًا ما تلفت الأنظار باختياراتها تحديدًا على السجادة الحمراء.

مارجوت روبي

أما الممثلة الأسترالية فقد انضمت إلى القائمة بهذا الفستان الرائع الأنيق الذى كان من ضمن المجموعة الأخيرة للمصمم العالمى “ألكسندر ماكوين“.

أليسيا فيكاندر

الممثلة والراقصة الاستعراضية السويدية، التى دائمًا لا تخطئ أبدًا فى إطلالتها، تختار الأنسب والأجمل، وهذه الإطلالة السوداء اختارتها بعناية من مجموعة “لويس فيتون” لتكون ضمن قائمة الأجمل خلال عام 2016.

فليسيتي جونز

الممثلة الإنجليزية، التى اختارت هذا الفستان الساحر من مجموعة الماركة العالمية ديور لصيف وربيع 2016، هذا الفستان المرطز الرائع كان من أجمل الإطلالات لعام 2016.