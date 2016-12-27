ألعاب..هجمات وصفقات إنقاذ.. تعرف على أبرز أحداث التكنولوجيا في 2016

أماني ربيع

شهد عام 2016 العديد من الأحداث التقنية، بين قفزات في بعض التقنيات الجديدة مثل الواقع الافتراضي والسيارات ذاتية القيادة، وأحداث حزينة، مثل اختفاء شركة ياهو، وانفجار جالاكسي نوت 7، وعلى مستوى الألعاب كانت هناك انفراجة كبيرة في صناعة الألعاب التي حققت إيرادات وصلت إلى 91 مليار دولار في جميع أنحاء العالم خلال عام 2016، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق SuperData Research، وعودة ألعاب قديمة مثل سوبر ماريو إلى الواجهة مجددا.

وفيما يلي نستعرض معكم أهم الأحداث في عالم التقنية لعام 2016:

قفزة في تقنية الواقع الافتراضي

لعل من ابرز التقنيات التي شهدت حضورا قفزة كبيرة في 2016، تمهيدا لتحولها إلى تقنية العصر هما تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وهما يختلقان كثيرا، فبينما يدخلك الواقع الافتراضي في عالم مخلق بالكامل عبر خوزة على الرأس تعزلك عن العالم الخاجري، فإن تقنية الواقع المعزز تتطلب تواصلك مع الواقع الحقيقي لكنها تضيف عناصر افتراضية إلى الواقع وتعزيزه عبر نظارة خاصة.

وطرحت العديد من المنتجات التي دعمت دخول هذه التقنية الوليدة لمجالات عدة، خصوصا في مجالي الترفيه والتعليم.

وتعتبر جوجل رائدة هذه التقنية، منذ طرحها خدمة «ستريت فيو» عام 2007، والتي تقدم بانوراما لمواقع عالمية، تسمح لك بالتجول افتراضيا في شوارع وأحياء سياسية حول العالم.

أما أول نموذج لنظارة الواقع الافتراضي فقدمه بالمر لوكي عام 2010، عبر «أوكلوكس ريفت» التي لم تكن بالجودة الكافية بصور ثنائية الأبعاد وزاوية 90 درجة، ولكنه أصبح النموذج الذي تم التطوير عليه لاحقام قام فيما بعد

التطور الحقيقي لهذه التقنية، كان إثر استحواذ فيسبوك على شركة «أوكولوس في آر » التي أسسها بالمر، مقابل 2 مليار دولار، تلاها إعلان «سوني» اليابانية عن «بلاي ستيشن في آر»، ثم أطلقت جوجل نظارتها «كاردبورد» للهواتف الذكية بشكل مجاني

وفي 2015، بالتعاون مع شركة فالف طرحت سوني نظارة «إتش تي سي 5»، وقدمت سامسونج بالتعاون مع «إوكولوس في آر» نظارة «جير في آر».

وأخذت التقنية طابعا استهلاكيا مع بداية 2017، حيث أصبحت التقنية في تناول الجميع عبر مزيد من النظارات، ودعم فيسبوك لفيديوهات الواقع الافتراضي، كذلك قيام يويتوب بإعداد قناة لفيديوهات الواقع الافتراضي، لتظهر كاميرات تصوير بزاوية 360 درجة.

وفي ديسمبر، قررت عدد من عمالقة التقنية في العالم، التعاون معا لتطوير تكنولوجيا الواقع الافتراضي، وإنشاء الجمعية العالمية للواقع الافتراضي.

الدرونز.. الثورة التكنولوجية القادمة

تحولت الطائرات دون طيار، من مجرد اختراع مقتصر على المجالات العسكرية، إلى منتج متوفر في الاستخدامات المدنية، مثل التصوير، وتوصيل الطلبات إلى المنازل مثل خدمة أوبر لتوصيل الطعام، وتتنافس كبرى الشركات حاليا في هذا المجال، الذي توقع له أن يتحول إلى صناعة عالمية تجلب المليارات.

وتوفر الطائرات دون طيار الكثير من التكلفة التي تقع على عاتق الحكومات والشركات، في مجالات المشاريع المدنية والأمنية، مثل مراقبة الحدود، والمراقبة، إلى جانب مقدرتها في جمع البيانات من الأماكن المنكوبة دون خسائر بشرية، وبسرعة تعادل سرعة الهواتف الذكية من الجيل الرابع.

كما تتميز بسهولة التحكم بها، وطيرانها لمسافات قد تصل إلى 40 كيلو متر دون إعادة شحن، وبإمكانها القيادة بشكل ذاتي اعتمادا على جي بي إس.

السيارات ذاتية القيادة

ومن التقنيات التي ازدادت وتيرة تطورها هي السيارات ذاتية القيادة، ودخول عدد من كبرى شركات السيارات مثل جنرال موتورز، في تجربة هذا النوع من التقنية التي ستعتبر طفرة في المستقبل

وبرغم الأخبار التي تنشر بشكل دائم عن اختبارات هذا النوع من السيارات التي تشهد تقدما بمرور الوقت، إلا أن الجمهور يبدو غير مستعد بعد للتخلي عن عجلة القيادة، وتوقعت مجموعة بوسطن للاستشارات أن السيارات ذاتية القيادة ستشكل ربع مبيعات السيارات بحلول عام 2035، ووجدت دراسة استقصائية أن 75% من المستهلكين غير متحمسين لاقتناء سيارة من هذا النوع.

في حين أكد محللون، أنه قبل الاقتناع بسلامة هذه السيارات، سيحتاج الأمر إلى عقود من الاختبار لتثبت أنها أكثر أمانا من القيادة البشرية.

هجمات DDOS وتخريب الإنترنت

وشهدت هجمات « DDOS» الإلكترونية تطورا كبيرا في 2016، باستهدافها خدمة « Dyn DNS» التي أوقفت عددا كبيرا من المواقع العالمية الكبرى حول العالم، وشهدت الهجمات الجديدة تطورا في قدرات الهاكرز، وبدلا من استهداف موقعا واحدا في السابق، استهدفت عددا كبيرا من المواقع ذات الشعبية.

وبشكل مبسط فهذه الهجمات تعني هجمات موزعة لحجب الخدمة عن موقع ما وذلك من خلال توجيه عدد كبير من الزيارات لموقع ما أو مجموعة مواقع ما من مصادر متعددة.

وستصبح الهجمات أكثر خطورة مع تزايد ظهور الأجهزة المنزلية الذكية المتصلة بالإنترنت، كما أن البرامج المستخدمة في هذه الهجمات مثل « Mirai» أصبحت متاحة على الإنترنت، ما يعني أنه حال توفر المهارات اللازمة لدى شخص، سيتمكن من شن هجوم.

وكشفت شركة « Dyn» أن الهجمات كانت مخططة بشككل جيد، ومنفذة باحترافية، بينما علق أحد مسئولي المخابرات الأمريكية، أنها هجمات كلاسكيكية هدفها تخريب الإنترنت، لكنه نفى أن يكون الهجوم موجها

انفجار هاتف سامسونج نوت 7

ولعل أكبر الأحداث وأسوأها في عالم التقنية، هو انفجار «جالاكسي نوت 7»، في فضيحة هزت مصداقية شركة سامسونج الكورية، ووصل الأمر إلى حد قيام شركات منافسة باستغلال ما حدث لترويج وتسويق منتجاتهم.

ورغم محاولات سامسونج لتدارك الأمر باستبدال الهواتف بدفعات جديدة، إلا أن الانفجارات لاحقت هذه الهواتف مجددا، لدرجة منع حمله على الطائرات، ومنع استيراده، لتقوم الشركة بقتل هاتفها الذي كان أهم الأحداث التقنية المنتظرة خلال 2016.

إدراجه ضمن المنتجات الغير آمنة على طيران الكثير من دول العالم، وهو ما دفع سامسونج بإيقاف إنتاجه أكتوبر الماضي، نهائيا معلنة وفاته، رغم أنه كان من الأحداث التكنولوجية المنتظرة في 2016، لكن الخسائر الفادحة التي تكبدتها الشركة في تعويضات المستخدمين، بالإضافة إلى إضعاف صورتها عالميا، وتحويلها إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل.

صفقة إنقاذ تخرج ياهو من الأسواق

قبل شهر من استحواذ شركة الاتصالات الأمريكية «Verizon» على «ياهو» في صفقة إنقاذ بـ 4.3 مليار دولار، تم بث خبر حزين لكثير من مستخدمي الإنترنت، وهو إغلاق تطبيق الدردشة الأشهر «ياهو ماسنجر» القديم، الذي تواصل عليه الملايين منذ مارس عام 1998 ويمثل قيمة عاطفية وذكريات، وبالفعل توقف تسجيل الدخول وإرسال الرسائل عبر التطبيق في أغسطس الماضي، لينتهي بذلك عصر «ياهو» الذهبي.

وكانت ياهو كشفت هذا العام عن تعرض أكثر من نصف مليار من حسابات المستخدمين عام 2014، للاختراق، تلته سلسلة من الفضائح عن تجسس الشركة في وقت سابق على بريد المستخدمين لصالح سي آي إيه.

مايكروسوفت تلتهم لينكدإن..

في صفقة هي الأكبر هذا العام، بلغت 26.2 مليار دولار، استحوذت مايكروسوفت على شبكة لينكد إن في محاولة للنجاة من مصير مظلم، مثلما حدث مع شركات كبرى كنوكيا وبلاكبيري وغيرها من الشركات التي لم تستطع مواكبة تطورات العصر، وكما نعلم لم تعد الحواسيب تستحوذ على اهتمام المستخدمين كما كان في الماضي، واصبحت الهواتف الذكية هي المستقبل، وللأسف لم تستطع مايكروسوفت المنافسة عبر تطبيق «ويندوز 10» في هذا العالم، الذي يتصدر عرشه أندرويد.

هوس بوكيمون جو

في ضربة موفقة لتقنية الواقع المعزز، اجتاحت لعبة بوكيمون جو العالم، حتى تحولت إلى حمى غير مسبوقة، ضاعفت من سعر سهم شركة نينتندو، لتتاجوز قيمتها السوقية سوني في سابقة هي الأولى منذ عامين، بعد تحولها إلى هوس عالمي، لدرجة ترك أشخاص لوظائفهم، وانتشار حوادث الطرق، بل وأفرزت

فيسبوك لايف ترى النور

في تحدي كبير لمنافسيها، قامت فيسبوك بتوسيع نطاق خدمة البث المباشر، وذلك لمواكبة خدمات مثل بيرسكوب لايف من تويتر، وسناب شات ويوتيوب.

وطرحت فيسبوك الخدمة بميزات سهلت على المستخدمين البحث والتعليق في الزمن الحقيقي، وسوقت فيسبوك لخدمتها بشكل جيد ما عزز انتشارها بشكل واسع، بعد اقتصارها في السابق على عدد محدود من المشاهير، ثم الولايات المتحدة تمهيدا لغزوها العالم.

ومع الوقت تطور فيسبوك الخدمة وأعلنت مؤخرا عن إضافة ميزة البث المباشر 360 درجة، كما أطلقت خدمة البث المباشر الصوتي.

وتبارى كبرى الشركات في المنافسة على حقوق بث الأحداث المهمة والمقاطع الحصرية مثل جوائز الأوسكار والأوليمبياد.

نظارة سناب شات

وفي خطوة عصرية تمزج التقنية بالمرح، طرحت شركة سناب شات نظارتها « Spectacles»، التي يمكنها تسجيل مقاطع فيديو مدتها 10 ثواني، وتمتلك كاميرتها عدسة 115 درجة تقترب من الرؤية الطبيعية لعين الإنسان.

ويمكن لمستخدمي أجهزة أندرويد نقل مقاطع الفيديو المصورة عن طريق واي فاي، بينما تنقل تلقائيا لمستخدمي آي أو إس عن طريق البلوتوث أو واي فاي.

والنظارة تعتبر من التقنيات التي هدفها التسلية ومواكبة الموضة، عبر ألوان جذابة وتصميم ملفت، وفي نفس الوقت تتيح تسجيل اللحظات المميزة، ومشاركتها عبر تطبيق سناب شات.

مكالمات الفيديو على واتساب

قررت واتساب المملوكة لفيسبوك دعم مكالمات الفيديوعبر تطبيقها لنظامي أندرويد وآي أو إس، ليصبح بإمكان أكثر من مليار مستخدم الاستفادة من الخدمة.

انتشار أوسع للسيارات ذاتية القيادة، واهتمام عالي من طرف الشركات العالمية في الولوج إلى مضمار التنقل الذكي من خلال افتتاح مراكز أبحاث واستحواذات جديدة.

تشفير محادثات واتساب

في وقت يتصاعد فيه الجدل حول الخصوصية والحماية على الإنترنت، قامت واتساب بتفعيل تشفير محادثاتها للمساهدمة في الحماية من الجرائم الإلكترونية، والقرصنة، وقامت بتوفير التشفير لرسائل الدردشة والصور والفيديو والمكالمات الصوتية، حتى بين المجموعات، لتصبح غير مقروءة من قبل الهاكرز وحتى بالنسبة للشركة نفسها.واتساب تُشفّر المُحادثات بين المُستخدمين.

عودة سوبر ماريو

في واحدة من الأحداث التقنية المهمة التي تزامنت مع اقتراب نهاية العام، عادت لعبة «سوبر ماريو» الكلاسيكية التي صدرت أولى نسخة منها عام 1985، إلى الأسواق بحلة جديدة، وتم تحميلها أكثر من 40 مليون مرة على أب ستور خلال 4 ايام من صدورها.

وتفوقت سوبر ماريو على بوكيمون جو، وكلاش رويال، في تخطيها حاجز الـ 25 مليون تحميل خلال ايام قليلة، عكس الألعاب الأخرى التي احتاجت 11 و12 يوما للوصول لهذا الرقم.