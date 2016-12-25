ألمانيا تبطل قنبلة من الحرب العالمية الثانية بعد إجلاء السكان

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برلين – أبطل خبراء مفرقعات قنبلة يرجع تاريخها للحرب العالمية الثانية في مدينة أوغسبورغ جنوبي ألمانيا – ممهدة الطريق أمام عودة آلاف السكان الذين تم إجلاؤهم والاحتفال بعيد الميلاد في مدينتهم.

وغردت شرطة المدينة إن “لديها أخبارا جيدة” قبل السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

قبل ذلك، لم تكن الشرطة قادرة على إيضاح كم من الوقت سيبقى السكان بعيدا عن المدينة جراء العمل الجاري في تفكيك المتفجرات الحساسة.

أجبرت نحو 32 ألف أسرة تضم 54 ألفا من السكان بوسط المدينة التاريخي على المغادرة بحلول العاشرة من صباح يوم عيد الميلاد حتي يتمكن الخبراء من إبطال مفعول القنبلة، وفقا لـ«سكاي نيوز».