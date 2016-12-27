ألمانيا تحقق مع 7 متهمين في محاولة إضرام النار بشخص

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برلين – تحقق الشرطة الألمانية مع 7 أشخاص بتهمة إضرام النار في رجل بلا مأوى في محطة مترو أنفاق في برلين ليلة الكريسماس.

وقالت الشرطة، إن 6 من بين المشتبه بهم سلموا أنفسهم، أمس الإثنين، بينما تم إلقاء القبض على السابع بعد أن قامت الشرطة بنشر صورهم في كاميرات المراقبة في مترو الأنفاق. وأضافت الشرطة، اليوم الثلاثاء، أن المشتبه بهم يبلغون من العمر بين 15 و21 سنة، وأن 6 منهم من سوريا بينما السابع من ليبيا، وأنهم حضروا إلى برلين كطالبي لجوء.

كان شخص دون مأوى يبلغ من العمر 37 عاما نائما على مقعد في محطة «شونلينستراس» للمترو ببرلين، في الساعة الثانية من صباح الأحد الماضي، عندما أشعل المشتبه بهم ورقة كان هذا الشخص يستخدمها في تغطية نفسه. واستخدم سائق قطار مطفأة الحريق في إخماد النار، ولم يصب الرجل الذي كان ثمل في هذا الحادث، وفقا لـ«أنباء الشرق الأوسط».