ألمانيا تدرس تقارير بشأن حملات تضليل إخبارية يزعم أنها روسية

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برلين – أعلن مسؤولون بالحكومة الألمانية أنهم يدرسون بعناية انتشارا لم يسبق له مثيل لأخبار زائفة، وسط تقارير للمخابرات بشأن جهود روسية للتأثير على الانتخابات البرلمانية الألمانية المقبلة.

وأكدت وكالة المخابرات الألمانية الداخلية “BFV“، أن هجوما إلكترونيا شن في ديسمبر الماضي، على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، استخدم ذات الأدوات المرصودة في خرق إلكتروني عام 2015، استهدف البرلمان الألماني، ونسب إلى جماعة هاكرز روسية تحمل اسم “ABT 28“.

وتنفي روسيا التورط في أي حرب إلكترونية تستهدف حكومات أو مؤسسات غربية.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن بلاده “ستستخدم كافة الوسائل المتاحة للتحقيق في انتشار أخبار زائفة على الإنترنت”، مؤكدا أن أفضل وسائل الرد هي “المزيد من الشفافية”.

وقال، في إفادة صحفية، “نتعامل مع ظاهرة لها أبعاد لم نشهدها من قبل”.

وكانت وكالة المخابرات الألمانية قالت الشهر الماضي، إنها “رصدت تشكيلة متنوعة من أدوات الدعاية الروسية” و”استخداما ضخما لموارد مالية”، لتنفيذ حملات تضليل تهدف إلى زعزعة الحكومة الألمانية، وفقا لـ«فرانس برس».