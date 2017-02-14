ألمانيا تلغي اجتماعها السنوي مع إسرائيل

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برلين -ألغت المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل»، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية، الذي كان مقررا عقده 9 مايو المقبل.

وكان السبب الرسمي الذي قدمته ألمانيا لإلغاء الاجتماع هو قرب إجراء الانتخابات في ألمانيا سبتمبر المقبل، غير أن مسؤولين إسرائيليين يرون أن الإلغاء يرجع إلى غضب برلين بسبب المصادقة على قانون تنظيم المستوطنات في إسرائيل، حسب ما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، «إيمانويل نحشون»، أن الألمان طلبوا تأجيل الاجتماع بسبب مسائل تتعلق بالجدول الزمني الخاص به.