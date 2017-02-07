ألمانيا.. توقيف سوري بتهمة الانتماء لـ«داعش»

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برلين – أصدر الادعاء العام الألماني أمرًا بالقبض على سوري يُعْتَقَد أنه كان قد اغتصب امرأة عند نقطة تفتيش تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في سوريا.

وأعلن الادعاء العام الألماني في كالسروه، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على الرجل البالغ من العمر 31 عاما اليوم في دائرة فوربومرن – غرايفسفالد التابعة لولاية مكلينبورغ فوربومرن بشرق ألمانيا، بحسب صحيفة “دويتشه فيلله”.

ويتهم المحققون الرجل بارتكاب جريمة حرب والانتماء إلى منظمة إرهابية. وكانت المرأة تسعى إلى الفرار بأطفالها من المنطقة التي يسيطر عليها التنظيم، لكن الرجل استوقفها عن نقطة التفتيش ثم اقتادها إلى منزل واغتصبها هناك، حسب ما ورد في التحقيق. ومن المنتظر أن يقرر قاضي تحقيقات تابع للمحكمة الاتحادية غدا الأربعاء ما إذا كان سيتم إيداع الرجل الحبس الاحتياطي.