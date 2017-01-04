ألمانيا: مذكرة اعتقال التونسي تتعلق بحالات غش واختلاس أموال اجتماعية

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برلين- أصدر القضاء الألماني مذكرة اعتقال بحق شخص تونسي تقول الشرطة إنه كان على صلة بأنيس عامري، المشتبه بتنفيذه الهجوم على سوق في برلين. بيد أن النيابة ذكرت أن مذكرة الاعتقال تتعلق بحالات غش واختلاس أموال اجتماعية.

بعد عمليات الدهم التي استهدفت مركزا لإيواء اللاجئين أصدر القضاء الألماني في مدينة برلين اليوم الأربعاء مذكرة اعتقال بحق تونسي ( 26 عاما) كان على صلة بأنيس عامري. وصدرت مذكرة الاعتقال بحق التونسي ليسب بسبب الاعتداء الأخير، الذي استهدف سوقا لأعياد الميلاد في برلين، بل بسبب الشكوك بحالات “غش واختلاس لأموال المساعدات الاجتماعية” في مدينة برلين، نقلا عن المتحدثة باسم الادعاء العام الألماني.

بدوره أكد مكتب مدعي عام ولاية برلين، في بيان منفصل، أن الرجل اعتقل بشأن عملية تحايل تتعلق بإعانات اجتماعية. وقالت المتحدثة باسم الادعاء الاتحادي في كالسروه فراوكه كولر إن السلطات تفحص وسائل الاتصال التي ضبطتها خلال مداهمة وتفتيش شقة تخص رجلا آخر كان أيضا على اتصال بعامري.

وقالت كولر إن الشرطة الألمانية فتشت مساء أمس الثلاثاء غرفة الرجل الذي كان قد تناول العشاء مع المشتبه به الرئيسي التونسي أنيس عامري (24 عاما) قبل يوم من اقتحام الأخير سوقا لعيد الميلاد في برلين يوم 19 ديسمبر. وأضافت كولر “هذا الشخص (المعتقل) الذي كان على صلة (بعامري). نحقق معه لمعرفة ما إذا كان قد شارك في الهجوم.” وتابعت المتحدثة أنه لا توجد أدلة كافية في هذه المرحلة لتوجيه اتهام للرجل عن أي دور له في الهجوم.

في غضون ذلك أعلن الادعاء العام أن كاميرا في محطة القطارات بالعاصمة الألمانية برلين سجلت على الأرجح صورة للتونسي المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين أنيس عامري بعد وقوع الهجوم مباشرة. وقالت كولر: إنه يرجح أن الرجل الذي ظهر في الكاميرا هو عامري. وأضافت أنه أشار في اتجاه الكاميرا بإصبع السبابة، وهي تحية يعرف بها أتباع تنظيم داعش.

يشار إلى أنه يشتبه أن عامري، هو منفذ هجوم برلين الذي تم من خلال الدهس بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) وسط العاصمة الألمانية، وأودى بحياة 12 شخصا على الأقل وإصابة 55 تقريبا.