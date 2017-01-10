أمريكا تطرح 8 ملايين برميل نفط من الاحتياطي للبيع

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واشنطن – أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية مذكرة لبيع كمية من النفط الخام من احتياطياتها البترولية الاستراتيجية على أن يتم تقديم العروض لثمانية ملايين برميل من النفط الخفيف والنفط المنخفض الكبريت في موعد أقصاه 17 يناير الجاري، بحسب وكالة «رويترز».

وعملية البيع هذه هي جزء من قرار ببيع نفط خام بقيمة تصل إلى 375.4 مليون دولار في السنة المالية 2017 لتمويل تحسينات في مجال تشغيل البنية التحتية التي تضم احتياطيات الطوارئ.

ويأتي البيع بعد نحو عام من رفع الولايات المتحدة لحظر استمر على مدار عقود على تصدير النفط المحلي مع إعطاء أصحاب العروض الفائزة خيار التصدير.

وهناك نحو 695 مليون برميل من النفط في الاحتياطيات التي تخضع لحراسة مشددة على امتداد سواحل تكساس ولويزيانا.

وبدأ تطبيق البرنامج لحماية الاقتصاد الأمريكي من أي تعطل للإمدادات بعد حظر النفط الذي فرضته دول عربية في عامي 1973 و1974.

وسيتم منح العقود في موعد أقصاه نهاية يناير على أن تتم عمليات التسليم في شهري مارس وأبريل مع احتمال تنفيذ عمليات تسليم في فبراير.