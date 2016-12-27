«أمريكا»: كيري سيطرح «رؤية شاملة» لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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واشنطن – أعلن مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول أن وزير الخارجية جون كيري سيدلي بتصريحات تتعلق بالسلام في الشرق الأوسط يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن “الوزير كيري سيتحدث عن الخطوات التالية اللازمة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

ورفض تونر المزاعم القائلة بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تقف وراء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بإنهاء بناء المستوطنات الإسرائيلية ويعتبرها غير شرعية.

وكانت الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت على القرار في مجلس الأمن فاسحة بذلك المجال أمام إقراره بموافقة 14 صوتا في المجلس المؤلف من 15 عضوا.

وقال تونر: “لم يكن هناك أي شيء قد أُعد مسبقا، هذا التحرك لم يكن بتدبير من الولايات المتحدة”، وفقا لـ«روسيا اليوم».