أمريكا: مراكز يهودية تبلغ عن تهديدات بوجود قنابل

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واشنطن – ذكرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لمراكز للجاليات اليهودية في ولايات أمريكية وتقارير إعلامية محلية أن “المراكز أخليت الإثنين بعد إبلاغها عن تلقيها تهديدات بوجود قنابل”.

وقال مركز كابلن جيه.سي.سي في ضاحية تينافلاي بولاية نيوجيرزي على صفحته في موقع فيس بوك إنه “تلقى تهديداً بوجود قنبلة في الظهيرة، وأعاد فتح أبوابه في الساعة الثانية بعد الظهر (19 بتوقيت غرينتش)”.

وقال المركز على صفحته إن “الشرطة مشطت المركز وخلصت إلى أن التهديد كاذب وأن البناية آمنة”.

وقال مركز بيندر جيه.سي.سي في روكفيل بولاية ماريلاند إنه “أعاد أيضاً فتح أبوابه بعد تلقيه تهديداً، وإن الشرطة فتشت المكان”.

وأرسلت تهديدات مشابهة إلى مراكز يهودية في ميامي بيتش وجاكسونفيل بولاية فلوريدا وفي مدينة كولومبيا بولاية ساوث كارولاينا وفي ناشفيل بولاية تنيسي، وفقاً لتقارير إخبارية محلية.

وتقدم المراكز اليهودية أنشطة بعد الدروس المدرسية وبرامج لياقة بدنية وغيرها.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات أماندا هيلز، في اتصال هاتفي إن “المكتب على دراية بالتهديدات ومستعد لمساعدة السلطات المحلية إذا طلب منه ذلك”، وفقا لـ«المصري اليوم».