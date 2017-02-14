أمر باعتقال رئيس «سامسونج» بشبهة فساد

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سول – أكد مكتب المدعي الخاص في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، سعيه إلى إصدار أمر اعتقال بحق رئيس مجموعة سامسونج جاي لي، جراء الاشتباه فيه في تحقيقات فساد قد تؤدي إلى الإطاحة بالرئيسة باك جين هاي.

وتم استجواب لي الذي ترأس والده وجده الشركة من قبله، واستغرقت الاستجوابات أكثر من 15 ساعة بعد استدعائه إلى مكتب الادعاء الخاص، يوم الاثنين.

ووفقًا لـ «سكاي نيوز» يواجه جاي لي اتهاما بالتعهد بتقديم أموال لشركة ومؤسسات تدعمها تشوي سونسيل صديقة باك، بغرض الحصول عل موافقة على عملية دمج وحدتين تابعتين لسامسونغ في عام 2015.

وأورد المكتب أنه سيصدر أمر اعتقال لرئيس سامسونغ إلكترونيكس، بارك سانج جين، لكنه لم يوضح الاتهامات التي ستوجه للمسؤولين التنفيذيين.

ودعا البرلمان في كوريا الجنوبية إلى عزل باك في ديسمبر، بعد اتهامها بالتعاون مع صديقتها القديمة تشوي في الضغط على شركات كبرى للتبرع بأموال لمؤسستين تشكلتا لدعم المبادرات السياسية للرئاسة.

من ناحيتهما، تنفي السيدتان ارتكاب أي من المخالفات المنسوبة إليهما.