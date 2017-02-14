أمين عام الناتو يطالب بزيادة الإنفاق الدفاعي

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بروكسل – طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ينس ستولتنبرغ»، اليوم الثلاثاء، الأعضاء في الحلف بزيادة الإنفاق الدفاعي عشية أول اجتماع بين وزير الدفاع الأمريكي الجديد جيم ماتيس، ونظرائه السبع والعشرين في بروكسل.

ودعا «ستولتنبرغ» الدول الأعضاء، مواصلة الجهود التي سجلت في هذا المجال في 2016، وتابع: “التشارك في العبء وزيادة الإنفاق الدفاعي يعزز التحالف عبر الأطلسي”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار، خلال حملته الانتخابية، إلى أنه قد لا يدافع عن حلفاء يرفضون المساهمة بنصيب عادل. وأثارت تعليقاته قلق الدول الأوروبية، خاصة تلك القريبة من الحدود الروسية كدول البلطيق وبولندا.