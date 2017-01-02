أمين عام مجلس الدولة المصرية الجديد: نحرص على الشفافية ووضوح الأمور

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القاهرة – قال المستشار فؤاد عبدالفتاح، أمين عام مجلس الدولة الجديد، أنه تم تشكيل لجنتين بقرار من مجلس الدولة، تختص الأولى بجرد مكتب الأمين العام السابق للمجلس، المستشار وائل شلبي ، الذي تم الإعلان عن وفاته داخل محبسه اليوم على خلفية قضية «الرشوة الكبرى»، في حين تختص اللجنة الثانية، بجرد وفحص جميع العقود والاتفاقيات التي أبرمها المجلس في آخر 5 سنوات، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف «عبدالفتاح» في أول ظهور تليفزيوني مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الاثنين، أن مجلس الدولة يحرص كل الحرص على الشفافية ووضوح الأمور، خاصة فيما يتعلق بالعقود والصفقات التي تمت في آخر 5 سنوات، قائلا: «مهمتنا إن كل الأمور يتم الإعلان عنها بشفافية ولا نتستر على أحد».

وتابع أن وظيفة الأمين العام للمجلس تختص بكل الشؤون الإدارية والمالية داخل المجلس، وأيضا العقود والمناقصات التي يقوم بها المجلس وما شابه ذلك من إجراءات.

وأوضح الأمين العام الجديد لمجلس الدولة، أن يوم أمس كان أول أيام استلامه للعمل، مشيرا إلى أنه لم يعترض أيا من الموظفين أو المستشارين بالمجلس على توليه المنصب الجديد، وفقا لـ«المصري اليوم».