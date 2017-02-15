أنباء عن اغتيال رئيس المخابرات الإيرانية في الأحواز

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طهران- كشفت مواقع إخبارية إيرانية، اليوم الأربعاء، عن اغتيال رئيس جهاز المخابرات في مدينة الخلفية، التابعة للأحواز جنوب البلاد، من قبل محتجين غاضبين على النظام.

وبحسب وكالة إرم، أفادت قناة “أهواز نيوز”، إن رئيس جهاز المخابرات في مدينة الخلفية مرتضى منيعي، تم اغتياله بواسطة إطلاق نار لم يعرف مصدره.

ويطلق النظام الإيراني على مدينة الخلفية العربية اسم “رامشير” إحدى المدن التي تقع في القسم المركزي من مقاطعة خلف أباد في محافظة خوزستان جنوب البلاد ذات الغالبية العربية.

وفي سياق متصل، تمكن محتجون غاضبون من إحراق مركز الشرطة في مدينة الفلاحية التي تقطنها قبيلة خزعل الكعبي في مدينة الأحواز، بحسب ما ذكر ناشطون معارضون.

وذكروا أن كافة الضباط والجنود هربوا خارج مدينة الفلاحية، مضيفين أن المدينة شبه محاصرة من قبل القوات الخاصة الإيرانية وقد تم إرسال تعزيزات عسكرية لها.