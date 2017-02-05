أنجلينا جولي تحذر «ترامب» من؟

رؤية

كاليفورنيا – على غرار معظم النجوم، وكما هو متوقّع، استفز قرارُ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، بمنع دخول رعايا سبعِ دولٍ ذاتِ غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، النجمةَ العالمية أنجلينا جولي.

واعتبرت سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، في مقالةِ رأيٍ بصحيفة “نيويورك تايمز”، أنّ القرار سيُضرّ باللاجئين الضعفاء، وقد يؤجّج التطرف.

وقالت : “أريد أن أطمئنَ أنّ الأطفال اللاجئين المؤهّلين للحصول على اللجوء، ستكون لديهم فرصة دائما لتقديم قضيتهم إلى أمريكا رحيمة، وأن بإمكاننا إدارةَ أمننا من دون حظر دخول مواطنين من دولٍ كاملة على أساس الجِغرافيا أو الدين.”

وتابعت النجمة، أنها كأمّ لأطفال ولدوا في أراضٍ أجنبية، وهم مواطنون أمريكيون يشعرون بالفخر، تؤمن بالحاجة إلى الأمن بالبلاد، لكن في الوقت عينه القرارات المتخذة يجب أن تستند إلى الحقائق لا الخوف.

وختمت أنجلينا جولي حديثها بالقول: إنّ التمييز على أساس الدين “لعبٌ بالنار” وعلى ترامب أن يَحذَر.