أندونيسيا تمنع الاحتفال بعيد الحب

رؤية

جاكارتا – منعت السلطات الإندونيسية الاحتفال بعيد الحب، وشنت حملة واسعة على مستلزماته الخاصة في أنحاء واسعة من البلاد.

وصادرت الشرطة واقيات ذكرية، ومنعت الطلاب من الاحتفال بهذه المناسبة، قائلة إن عيد الحب يشجع على ممارسة الجنس، دون ضابط ويخالف المفاهيم الثقافية.

وفي مدينة ماكاسار على جزيرة سولاويزي، داهمت الشرطة متاجر صغيرة، وصادرت الواقيات الذكرية التي تتوفر في معظم أنحاء البلد العلماني ذو الأغلبية المسلمة الذي تصون أيديولوجيته الرسمية التنوع الديني.

ونقل تقرير إعلامي عن مسؤول في شرطة ماكاسار قوله “نفذت هذه المداهمات بعدما تلقينا تقارير من السكان بأن المتاجر الصغيرة تبيع الواقي الذكري بصورة غير منضبطة خاصة في يوم عيد الحب.” بحسب رويترز.

وأضاف أن العاملين في هذه المتاجر تلقوا أوامر بعدم بيع وسائل منع الحمل للمراهقين.