أنقرة: اتفقنا مع موسكو على مشاركة إدارة «ترامب» في حل الأزمة السورية

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أنقرة – أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش، أوغلو أنه اتفق مبدئيا مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف على ضرورة مشاركة الإدارة الأمريكية الجديدة في حل الأزمة السورية.

وقال أوغلو، خلال مؤتمر صحفي في مدينة أنطاليا التركية، اليوم الجمعة: “نرحب بمشاركة الولايات المتحدة والأمم المتحدة وعقد الاجتماعات تحت مظلتها لتحقيق السلام الشامل في سوريا”.

وأضاف أوغلو: “بعد نهاية عطلة رأس السنة ستستمر اللقاءات، ويمكن ضم الأمم المتحدة للمشاركة في اجتماع أستانا”.

وأكد الوزير: “ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار دائما، وسنواصل جهودنا من أجل تحقيق ذلك”.

كما شدد جاويش أوغلو على أن إيران “عليها أيضا أن تمارس نفوذها بشكل إيجابي، لا سيما على حزب الله والمجموعات الشيعية، والنظام السوري، مثلما وعدت في موسكو”.

على سعيد آخر، اعتبر وزير الخارجية التركي أن التوتر في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يضر بمصالح المنطقة والعالم، وذلك على خلفية إعلان السلطات الأمريكية عن طرد 35 دبلوماسيا روسيا من البلاد وفرض عقوبات آخرى على روسيا.

وقال جاويش أوغلو: “لا نرغب في نشوب توتر بين قوتين عظميين هما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والتوتر بين البلدين لا يخدم مصالح المنطقة والعالم”.

وأضاف: “من الخطأ طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة الأميركية ولا نرغب بنشوب حرب باردة جديدة”.