أنقرة تتهم واشنطن بتكثيف توريدات الأسلحة لأكراد سوريا

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أنقرة- قالت وكالة الأناضول التركية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة كثفت توريدات الأسلحة لوحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب .الاتحاد الديمقراطي لأكراد سوري

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن عن وجود أدلة تثبت تقديم التحالف الدولي بقيادة واشنطن دعما لتنظيمات إرهابية، بما في ذلك “داعش” وحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي تعتبره أنقرة فرعا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وكان السفير الأمريكي في أنقرة جون باس قد نفى الأسبوع الماضي تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لأكراد سوريا، وتابعت الوكالة أنه في اليوم نفسه الذي أدلى به السفير الأمريكي بالتصريح المذكور، وصلت مطار رميلان بريف الحسكة طائرة محملة بشحنة سلاح، تم تقسيمها ونقلها على متن مروحيات تابعة لسلاح الجو الأمريكي إلى مناطق سورية أخرى.

كما تحدثت الوكالة عن وصول شحنة كبيرة من الأسلحة إلى شمال سوريا مساء الأربعاء، فيما انطلقت من أربيل بكردستان العراق عشرت الشاحنات، ووصلت إلى مناطق تسيطر عليها القوات الكردية بشمال سوريا، ومر جزء من هذه الشاحنات بريف القامشلي.