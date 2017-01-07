أنقرة تطالب واشنطن بتسليم جولن

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أنقرة – جددت تركيا مطالباتها للولايات المتحدة الأمريكية بتسليم المعارض التركى “فتح الله جولن”، بموجب اتفاقية مبرمة بين الجانبين عام 1979، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية TRT.

ونقل التليفزيون التركى عن وزارة العدل، التى قالت “الطلبات التى تم إرسالها لوزارة العدل الأمريكية لتوقيف وتسليم جولن لم ترسل إلى المحاكم الأمريكية المعنية”.

وطالبت أنقرة واشنطن مرارا بتسليم المعارضة التركى فتح الله جولن، لمحاكمته فى إطار تنكيل ممنهج تقوم به السلطات التركية بحق المعارضة منذ تحركات الجيش الأخيرة فى يوليو الماضى.