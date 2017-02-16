أنقرة: واشنطن «ليست مصرة» على إشراك الأكراد في معركة الرقة

رؤية

أنقرة – قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق، اليوم الخميس إن الولايات المتحدة “ليست مصرة” على مشاركة وحدات حماية الشعب الكردية السورية في العملية المرتقبة لطرد تنظيم داعش من مدينة الرقة.

وأفاد إشيق في تصريحات إلى الصحافيين خلال زيارته إلى بروكسل بأن العملية العسكرية يجب أن تكون مدفوعة بقوات عربية.

وأضاف أن رئيس الأركان الأمريكي سيزور تركيا يوم الجمعة، مشيرا إلى أن أنقرة تعمل مع واشنطن على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج السورية.

وكان وزير الدفاع التركي قد قال لنظيره الأمريكي جيمس ماتيس مساء الأربعاء إنه “لا يمكن تفضيل مجموعة إرهابية على أخرى” في إشارة إلى حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

(وكالات)