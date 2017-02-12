أهالي المصريين المختطفين بليبيا: دفعنا الفدية وأولادنا لم يعودوا

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القاهرة – تعيش أسر المختطفين الستة من أبناء محافظة دمياط المصرية، مأساة حقيقية بعد دفع الفدية مقابل إطلاق سراح ذويهم وعدم وفاء الخاطفين بعهدهم، وحرر ذوي الخاطفين بلاغات ضد من قاموا بتسلم المبالغ المالية منهم والمقدرة بـ 71 ألف جنيه عن كل مخطوف.

وبحسب ما قال حسن مسمار نجل عم أحد المخطوفين: “فور تسليمنا مبلغ الفدية لم نتلقى أي اتصالات منهم حيث طالبونا بدفع 71 ألف عن كل منهم، وبالفعل قمنا بدفع مبالغ الفدية للخاطفين، حيث تسلم المبالغ أشخاص تتبع العصابة في البحيرة”، مضيفا وجوههم لم تكن ملثمة وقاموا بتسلم الأموال منا بصورة طبيعية وظللنا ننتظر حتى الخميس الماضي موعد إطلاق سراحهم وحينما علمنا بأننا نتعرض للنصب مرة أخرى توجهنا لتحرير محاضر جديدة ضد 3 أشخاص جدد هم من تسلموا منا الأموال في البحيرة وبالفعل ألقت قوات الأمن القبض عليهم مساء أمس ولازالنا نخضع لتحريات النيابة حتى يومنا هذا.

ويقول يحيى شريف خال “أيمن” أحد المختطفين في ليبيا: “اضطررنا لدفع مبلغ الفدية في محافظة الفيوم، بعدما شاهدنا صور تعذيب ذوينا خاصة وأن أيمن مريض بفيرس سي ولم يعد يحتمل التعذيب الذى يتعرض له منذ مايزيد عن 40 يوما”، مضيفا منذ دفعنا مبالغ الفدية للخاطفين انقطعت الاتصالات تماما مع الخاطفين، واضطررنا بعد ذلك لتحرير محاضر ضد الخاطفين بعدما تبين لنا أنه تم النصب علينا.

ويقول وئام محمد ربيع نجل أحد المختطفين: “فوجئت بإرسال الخاطفين اليوم صورة لوالدي بعد تعذيبه عبر تطبيق الواتساب ووجهه ملطخ بالدماء بعدما علموا بتحرير محاضر جديدة ضد من قاموا بتسلم الأموال منا وتم ضبطهم من قبل قوات أمن البحيرة”.

وأضاف وئام العصابة التي تسلمت الأموال منا تعلم جيدًا ما تفعله ولها رجالها بالأراضي المصرية يتتبعون كافة خطواتنا لحظة بلحظة حتى ضقنا ذرعا وبتنا لا نستطيع التحمل فمنذ قرابة 50 يوما، وحياتنا تحولت لمرار وتهديدات وبعدما يأسنا من عودة ذوينا اضطررنا لدفع مبلغ الفدية خاصة وأننا لم نتلقى رسائل طمأنينة”.

كان أهالي المختطفين الخمسة من أبناء قرية الغنيمية وهم: “محمد جاد حامد الشربيني، 62 عاما، أحمد حامد شلاطة، 48 عاما، حامد عبداللطيف العجيري، 50 عاما، نبيل محمد إبراهيم، 29 عاما، وفتحي السيد حسن، 27 عاما”، حرروا البلاغ رقم 114 جنح مركز فارسكور لسنة 2017، اتهموا فيه الوسيط بالاشتراك مع عصابة مسلحة باختطافهم وتهديدهم بالذبح، حال عدم سداد 70 ألف جنيه عن كل فرد، بخلاف اختطاف آخر من قرية كفر شحاتة يدعى أيمن سعد، وفقا لـ«الوطن».