أهم السرقات الأثرية في مصر

رؤية

القاهرة- سُرقت ست مشكاوات أثرية من مسجد الرفاعي الأثري بالقاهرة، وهو ما يعيد إلى الأذهان السرقات المتكررة التي تعرضت لها المتاحف والمواقع الأثرية المصرية.

واستعرضت «بي بي سي عربي» مجموعة من أبرز سرقات الآثار في مصر وهي:

“لوحة زهرة الخشخاش” – عام 2010

سُرقت لوحة زهرة الخشخاش في 21 اغسطس/ آب 2010، من متحف محمد محمود مختار وحرمه في محافظة الجيزة. وصرحت وزارة الداخلية بأن موظف مصري بالمتحف تورط في عملية نهب اللوحة التي يقدر ثمنها بنحو 55 مليون دولار، ولم تعود إلى مصر حتى الآن.

“منبر السلطان قاينباي الرماح” – عام 2010

وفي ديسمبر من العام نفسه، تعرض منبر مسجد قاينباي الرماح بالقاهرة، للسرقة، وهو منبر خشبي صغير الحجم ، ويتكون من حشوات خشبية من الخشب الهندي. وأعلن وزير الآثار آنذاك، زاهي حواس، أنه قرر التوقف عن تسليم المساجد الأثرية بعد ترميمها إلى وزارة الأوقاف.

“المتحف المصري” – عام 2011

قام عدد من مثيري الشغب بسرقة 54 قطعة آثار، أثناء احتجاجات جمعة الغضب في 28 يناير/كانون ثاني 2011. واستعادت مصر 21 قطعة من المفقودين، من ضمنها تمثال خشبي للملك توت عنخ آمون.

مسجدا السلطان حسن والرفاعي

تعرض مسجد الرفاعي للسرقة عام 2012، ثم سُرقت منه مؤخرا ست مشكاوات

“مسجد الرفاعي” – عام 2012

لم يكن حادث سرقة مسجد الرفاعي جديد هذه المرة، فتعرض المسجد إلى عدة عمليات نهب من قبل. وسرقت منه حليات نحاسية من قبر الملك فاروق، بالإضافة إلى ثلاث مشكاوات، ولم يُكتشف الأمر إلا بعد ظهور القطع المسروقة فى المزادات العالمية.

“موقع إي باي” – عام 2013

رصدت وزارة الآثار المصرية 800 قطعة أثرية معروضة للبيع على موقع “إي باي” في عام 2013، شملت قطع فرعونية وعملات مصرية. وطالبت مصر الموقع باسترداد القطع، ولكن كان الرد: “إذا أرادت مصر أن تسترد القطع الأثرية.. فعليها أن تشتريها.”

“متحف الفن الإسلامي” – عام 2014

وقررت النيابة الإدارية المصرية إحالة مسؤولين اثنين بمتحف الفن الإسلامي للمحاكمة، لإتهامهم بسرقة سبع قطع أثرية نادرة من المتحف، بعد وقوع انفجار أمامه في يناير/كانون الثاني 2014.

فشلت محاولات مصر في استعادة تمثال سخم كا، الذي بيع في مزاد بأكثر من 15 مليون جنيه استرليني

بيع تمثال “سخم كا” – عام 2015

شهدت بريطانيا احتجاجات وانتقاداتت واسعة، بعد بيع تمثال “سخم كا”، الذي يقدر عمره بنحو أربعة آلاف سنة، بمبلغ 15.76 مليون جنيه استرليني بإحدى صالات المزادات في لندن. وساهم المبلغ في تمويل توسعة متحف ومعرض نورثمبتون.

“بيع أحجار من الأهرامات” – عام 2016

كشفت مغامرة صحفية أجريت في إحدى الموقع الإلكترونية المصرية، عمليات بيع لقطع حجارة من الأهرامات، وبأسعار تتراوح ما بين 300 و900 يورو، كتذكار أثري وهدايا للسائحين. وتمكنت وزارة الداخلية المصرية من ضبط المتهمين.