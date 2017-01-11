أوباما: أمريكا لازالت الأقوى والأكبر.. والأفكار المتشددة تهدد ديمقراطيتنا

رؤية – حسام السبكي

واشنطن – أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن تعلمه من الأمريكيين كيف يكون رئيسًا أفضل للولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال إلقاءه خطاب الوداع، في مدينة شيكاغو الأمريكية، الليلة، قبيل تسليم مهام منصبه رسميًا، لخليفته الجديد دونالد ترامب، أكد أوباما أنه تمكن خلال فترة رئاسته من الانتقال ببلاده من الاستبعاد إلى الحرية.

وفند الرئيس الأمريكي لأهم انجازات ولايته، فأكد أن إدارته سعت لإشراك جميع الشرائح والتوجهات في إدارة شؤون البلاد في عهده، دون تهميش أو إغفال جهات بعينها.

وأوضح أوباما أنه تمكن من توفير خدمة التأمين الصحي لنحو عشرين مليونًا من أبناء شعبه.

ووجه أوباما كلمة فخر واعتزاز لأبناء وطنه، مؤكدًا أن أمريكا ما تزال أكبر وأقوى وأغنى دولة في العالم، والمستقبل سيكون لها، شريطة نجاح المسار الديمقراطي في بلاده، الذي رأى أن خطر أصحاب الأفكار المتشددة والإرهابيين يحدق به.

وعن الانتقال السلمي للسلطة، أكد أوباما أنه أجرى تنسيقًا مع خليفته الجديد “دونالد ترامب”، لتحقيق انتقال سلمي للرئاسة، مثلما تسلمها من سابقه جورج بوش.

وتطرق الرئيس الأمريكي لإنجازات فترته الرئاسية، فأوضح أن اقتصاد بلاده يتقدم بموجه ارتفاع دخول الأفراد وتوافر الوظائف، كما أن معدل البطالة قد انخفض لأدنى مستوياته في العشر سنوات الأخيرة.

كما تحدث أوباما عن المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة، فأشار إلى أن الخطر الأكبر داخليًا يتمثل فيما أسماه “التشرذم والانقسام”، نافيًا وجود مشاكل حقيقية وواضحة بين مختلف الجنسيات والأعراق التي تعيش على أرض أمريكا، داعيًا لتفعيل القوانين الأمريكية لتعزيز المساواة بين جميع العرقيات.

وفي جانب الإرهاب، أكد الرئيس أوباما أن من أهم إنجازات إدارته أنها نجحت في القضاء على عشرات الآلاف من الإرهابيين حول العالم، من بينهم زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، مشيرًا إلى أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، سيواصل حربه التي يخوضها ضد تنظيم داعش المتطرف، وتوعد بالقضاء عليه.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، أن التحالف الدولي استطاع استعادة نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش المتشدد، موضحًا أنه رغم عمليات قتل الأبرياء التي يقوم بها التنظيم، إلا أنه لن يستطيع هزيمة أمريكا.

وتطرق أوباما في حديثه أيضًا إلى روسيا والصين، فأكد أنهما لن تستطيعا التأثير على النفوذ الأمريكي في العالم، إلا إذا تخلت أمريكا عن سياستها المعتادة.

وخلال خطابه أيضًا، لم ينسى أوباما الحديث عن أعضاء إدارته، فأكد أن أفضل قرار اتخذه، في حياته، هو اختياره لنائبه جو بايدن.