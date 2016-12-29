أوباما: العقوبات ضد روسيا ضرورية لإضرارها بالمصالح الأمريكية

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واشنطن – اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الإجراءات التي اتخذتها إدارته، اليوم الخميس، ضد روسيا ردًا ضروريًا على مساعي روسيا لإلحاق الضرر بالمصالح الأمريكية.

وأكد أوباما -بحسب فضائية «سكاي نيوز عربية»- أن إدارته ستواصل اتخاذ إجراءات في المكان والزمان الذي تختاره، مشيرًا إلى أن بعض هذه الإجرءات لن يتم الإعلان عنها.

من جانبه اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي أن العقوبات الأمريكية على روسيا جاءت متأخرة.

وكانت واشنطن أعلنت اليوم طرد 35 دبلوماسيًا روسيًا وإمهالهم 72 ساعة لمغادرة البلاد.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على روسيا لتدخلها في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة.