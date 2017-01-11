أوباما والخطاب الأخير.. كشف حساب عن الماضي وقلق من القادم

تقرير – أحمد عبدالصبور

أنهى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خطابه الأخير بالدموع في شيكاغو، حيث قدم للشعب كشف حساب كامل عن مدته الرئاسية التي أستمرت 8 سنوات، كما حذر من مستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة، واختتم كلمته بمداعبة زوجته ونائبه جو بايدن، وكلمة ” نعم نستطيع “.

كشف حساب أوباما

بدأ كلمته بتحية الشعب الأمريكي، مؤكداً أنه التزم بمرحلة انتقالية سلسه للرئيس المنتخب دونالد ترامب، ولم يذكر أوباما أسم ترامب طيلة خطابه بل أعتمد علي تقديم كشف حساب عن مدته الرئاسيه، وركز على الإنجازات الداخلية له.

مؤكداً أن فترته شهدت تقدم ملحوظ في الرعاية الصحية، وانخفاض نسبة البطالة، والحد من التمييز، وعدم اضطهاد المهاجريين، في أشارة منه لتصريحات الرئيس المنتخب ترامب والتي تهدف إلى التمييز.

وأضاف أنه نجح في حماية الولايات المتحدة من الإرهاب والأفكار المتطرفة، وأسقط التمييز ضد المسلميين الأمريكيين، قائلا ” هم مواطنون أمريكيون يحبون بلادهم”، في أشارة أيضًا إلى تصريحات ترامب حول اضطهاد المسلمين في الولايات المتحدة ومطالبه بطردهم.

وعلي المستوي الخارجي أشاد بقوة الدبلوماسية الأمريكية التي نجحت في فتح علاقات مع كوبا، وسحب الجنود الأمريكيين من العراق وأفغانستان، بخلاف أن نجح في القضاء على عشرات الآلاف من الإرهابيين، وتصفية بن لادن، والمشاركة في التحالف الدولي ضد تنيظم داعش

رسائل تحذيرية ونظرة قلق مستقبلية

أهتم أوباما في خطابه بتوصيل رسائل هامة، حيث حذر الأمريكيين من الانقسام والتشرزم، وأهمية الحفاظ على قواعد الآباء المؤسسين وهي عدم التمييز، أو التفرقة، وعدم جعل المخالفين للرأي خصوم وأعداء، قائلا” يجب أن يعمل الجميع في خدمة الشعب وليس المصالح والأهداف الشخصية”

كما طالب بأهمية تطبيق نظام اجتماعي عادل ودفع الضرائب وعدم تركيز ثروات الولايات المتحدة واقتصادها في أيدي مجموعة معينة، وأن انعدام المساوة تحدي للديمقراطية.

كما أكد أن روسيا والصين لن تؤثر علي نفوذ الولايات المتحدة، إلا في حالة التخلي عن قيم الديمقراطية، وطالب بأهمية الحفاظ هي المهاجريين وحمايتهم من التمييز مؤكدا أن أبنائهم الصغار هم جيل العمال القادم ويجب الحفاظ عليه من أجل اقتصاد أمريكا.

وطالب الأمريكيين بالثقة في مؤسساتهم ، منتقداً نسبة التصويت الضعيفة في الانتخابات، وأهمية الوقوف في وجه المال داخل المجتمع.

أوباما يغازل ميشيل ونائبه

أنهى أوباما خطابه بالدموع وشكر زوجته ميشيل أوباما وبناته على مجهودهم بجانبه، ووصف نائبه جو بايدن بالشقيق خلال فترة رئاسته، وفي كلمته الأخيرة ” نعم نستطيع ” .