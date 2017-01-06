أوباما يعد الجمهوريين بالتصويت لبرنامجهم الصحي بشروط

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واشنطن- تعهد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الجمعة، بدعم الخطة الصحية لخليفته دونالد ترامب إذا ما كانت أفضل من المسماه بـ”أوباما كير” والتي نفذها خلال فترة حكمه.

وقال أوباما في مقابلة مع موقع (فوكس) الإخباري: “إنني أقول الآن للجمهوريين: إذا صممتم خطة أفضل من أوباما كير، فحينها سأؤيد التصويت ضد برنامجي، واستبداله بخطتكم”.

لكن الرئيس وضع عدة شروط بينها أن يكون القانون الجديد يوفر رعاية صحية للأمريكيين المرضى بالفعل، وهو ما يتضمنه النظام الصحي الذي وضعه أوباما، والذي تصدت له خلال سنوات الكثير من شركات التأمين.

ورهن أوباما دعم مشروع ترامب أيضاً بأن يتم تقييمه ومقارنته بـ”أوباماكير” من جانب طرف ثالث مستقل مثل خبراء في الصحة.

وكان نائب ترامب، مايك بينس، قد أشار في وقت سابق إلى أن الرئيس المنتخب يعتزم إصدار قرارات لنسف “أوباماكير” من اليوم الأول له في السلطة.