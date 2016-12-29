أوروبا تستقبل 2017 بلا فرحة وبالإجراءات الأمنية المشددة

رؤية – سحر رمزي

تشهد القارة العجوز مؤخرا حالة من الخوف والترقب والحزن، وسط الإجراءات الأمنية المشددة الغير مسبوقة، وخاصة بعد هجوم برلين، حيث دهست خلاله شاحنة حشدًا في سوق لهدايا عيد الميلاد في برلين مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا هذا الشهر، وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم.

ولاشك ان تهديدات داعش باستهداف احتفالات نهاية العام، جعلت الكثير من الأوروبيين فى حالة ترقب وخوف من ماهو قادم، وبات هناك حالة من الخوف من التواجد فى التجمعات والاحتفالات العامة، رغم الاجراءات الامنية المشددة فى كافة الدول الاوروبية.

وخاصة بعد ما عرضته قناة ناشر الإخبارية، التي تدعم تنظيم “داعش” الارهابي، رسالة على الانترنت مرفقة بصور لمقاتلين يحملون أسلحة و سكاكين و سانتا كلوز و الرنة و شجرة عيد الميلاد، تحث فيها أنصارها لتنفيذ هجمات على أهداف مثل الأسواق و المستشفيات في أوروبا خلال فترة عطلة عيد الميلاد، مطالبة المسلمين بالابتعاد عن أماكن احتفالات المسيحيين

و جاء في الرسالة الموجهة لأنصار التنظيم في أوروبا حسب بلجيكا 24، إن الاحتفالات و التجمعات و الأسواق و المسارح و دور السينما و المراكز التجارية، و حتى المستشفيات كلها أهداف، و قالت إن الدولة الإسلامية ستبدل ألعابهم النارية بأحزمة ناسفة و متفجرات و ستحول الغناء و التصفيق إلى بكاء و عويل، و يأتي هذا التهديد، في الوقت الذي كثفت فيه السلطات الأوروبية إجراءات الأمن في أعقاب هجوم برلين.

فى هولندا

اعلن يان كيس دى فيت رئيس بلدية كولمبورخ الهولندية، إنه أجتمع مع الجهات الامنية لتأمين المدينة خلال إحتفالات آخر العام.

وقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد بالبلدية عقب أحداث أمس حيث أحرقت الليلة الماضية في كولمبورخ ست سيارات وبركة سباحة فارغة التي سيتم تحويلها إلى مسجد بالمدينة جيلديرلاند.

وقد تعرضت المدينة الى سلسلة من حرائق سيارات المتعمد والذى آثار الرعب لدى سكان المدينة. وقد أكد المحافظ على إنه حريص على تقديم الجناة للعدالة، وانه حتى الان التحقيقات مازالت مستمرة بكل دقة ولن تنتهى الا بإلقاء القبض على الجناة.

كما وعد رجال البوليس الهولندى بتأمين المدينة والاحتفالات بشكل جيد، وأكدوا على أن التحقيقات مستمرة حتى القبض على مرتكبى الحادث.

كما قد قام المحافظ ورجال الأمن بزيارة المسجد وطمئن القائمين عليه بأن البوليس سيحمى المسجد أيضا، وإنه حتى الأن لايعلم إذا كان هناك صلة بين حرق المكان المخصص لبناء المسجد وحرق السيارات ام لا ولكن سيقدم من قام بذلك للتحقيق.

فى فرنسا وألمانيا وبريطانيا

وقد قامت قوات الشرطة في جنوب غرب فرنسا، يوم أمس الأربعاء، بالقبض على رجلا للاشتباه بتخطيطه لهجوم في ليلة رأس السنة، و ذلك بحسب ما أفصح عنه مصدر في الشرطة الفرنسية، لوكالة “روسيا اليوم” الاخبارية.

وأوضح المصدر أن الرجل الذي اعتقل في منطقة كيو غربي تولوز كان معروفا سابقا لدى الشرطة، مشيرا إلى أن شخصين آخرين، أحدهما يشتبه في أنه خطط لتنفيذ هجوم على الشرطة، اعتقلا في مداهمة أخرى للشرطة في تولوز.

وقد عززت الشرطة وجودها في المواقع السياحية داخل المدن الكبرى، و غيرها من المناطق المكتظة بالسكان في كل من فرنسا و بريطانيا و ألمانيا، بعد الهجوم على سوق لعيد الميلاد في برلين هذا الشهر.

بلجيكا

نشرت صحف البلجيكية مؤخرا مايفيد أن الحالة الامنية فى البلاد مازالت تعانى من أنفلات امنى فى المطارات ويجب تأمين ذلك فى اعياد الميلاد، وذلك من خلال تصريحات مسؤول، حيث قال إنه لا يزال أمن المطارات البلجيكية يشمل أوجه قصور خطيرة، حسب ما ذكرته القناة الفلامانية فى تى ام. وإنه في أواخر شهر أكتوبر الماضى، تم سحب شارة فني يعمل بمطار بروكسل لأسباب أمنية. وكان لدى الرجل أيضا تصريح بالدخول إلى مطار شارلروا، حيث لم يتم حجب شارته إلا بعد شهر.

وقد عمل الرجل الصيف الماضي في مطاري زافنتيم وشارلروا بصفته فنيا في الصيانة. ومنذ مستهل يوليو حصل على شارتين مؤقتتين للدخول إلى المطارين. ويوم 21 أكتوبر، قررت السلطة الوطنية للأمن بعد فحص، بأنه يشكل خطرا على الأمن.

وبعد هذا الاستنتاج، تم سحب تصريحه الأمني على وجه السرعة في زافنتيم، أي في نفس اليوم، حسب هانس بونتى المنتمي لحزب أس بى أه

فيما ظلت الشارة المخصصة لمطار شارلروا سارية المفعول لمدة 32 يوما. وهو ما شكل “عبثية” بالنسبة لبونتى

وللحصول على الشارة، يتعين على رب العمل أن يقدم طلبا محددا لكل مطار. وتقوم السلطة الوطنية لأمن أه ان أس، وهي قسم تابع للشؤون الخارجية، بإعطاء رأيها بشأن المسألة حسب موقع بلجيكا 24 .

وفي نهاية المطاف، فإن الإدارة العامة للنقل الجوي هي من يقوم بإبلاغ المطارات.

بلجيكا تصدر أول حكم بطرد شيخ متطرف من البلاد:

وفى سياق آخر صدق وزير الهجرة البلجيكي مؤخرا على قرار طرد الإمام العلمي، وهو مغربي منحدر من الريف، بعد إتهامه للترويج لخطاب متطرف.

وحسب الاعلام الهولندى والبلجيكى والمغربى، صرحت مصادر أن وزير الجالية، قد بعث للإمام العلمي قرار الطرد من بلجيكا وذلك بعدما قام بعرض القرار على ملك بلجيكا للمصادقة عليه، حيث تم إعطاء مدة 30 يوم للشيخ لمغادرة التراب البلجيكي؟

وقد أصبح الشيخ العلمي مشهورا ومحط إهتمام وسائل الإعلام البلجيكية، خصوصا بعدما هاجر مجموعة من الشباب البلجيكي الذين كانوا يقبلون على دروسه للجهاد في سوريا والعراق وإعلانهم الإلتحاق بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية المعروفة ب “داعش.”

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها وزير هجرة بلجيكي قرار سحب الجنسية من إمام لكون خطابه متطرفا، وقد أثار هذا القرار العديد من النقاش داخل الدوائر السياسية والقانونية البلجيكية.

والجدير بالذكر ان الشيخ العلمي يحمل الجنسية الهولندية ومن المقررأن يعود إليها قريبا، وقد صرحت السلطات أن القانون الهولندى لا يوجد به مادة تجرم تشجيع الشباب للسفر والجهاد فى سوريا، ولذلك سوف يحضرالشيخ للبلاد وتتحدث معه الجهات الامنية، ويطلب منه البوليس الهولندى الالتزام بالحديث الدينى دون تطرف أوتحريض على كراهية الآخر حتى لاتتخذ ضده اى اجراءات قانونية.

علما بأن الشيخ سبق اعتقاله بتهم “التحريض على الأفعال الإرهابية” و”نشر الفكر المتطرف”، و”الدعوة إلى العنف”، من على منبره في المسجد، في وقت يواجه ابنه سُهَيد (17 سنة) في مرحلة التحقيق القضائي بسبب بثه لخطاب محرض ضد المسيحيين في العالم.

ودفع الملف القضائي السابق للأب السلفي الشرطة الفدرالية البلجيكي إلى اعتقاله وزوجته بمعية ابنهما، الأحد الماضي، للتحقيق في دعاءٍ ديني نشره الابن سُهيد أمعوش على موقع “يوتيوب” يدعو فيه بـ”الدمار والهلاك والقتل” على المسيحيين؛ وهو التحرك الذي سبقه فتح تحقيق سابق من لدن المدعي العام البلجيكي قبل أيام، حيث انتظرت الشرطة البلجيكية عودة الشاب من عطلته التي قضاها في المغرب.

وحسب هسبريس الفيديو قد ظهر الشاب المغربي وهو يرتدي جلبابا صيفيا ويحمل قنينة غاز ويردد دعاء بينما هو يمشي وسط شوارع “فيرفيي” الخالية ليلا بمعية صديق له قام بتصويره بالهاتف، وكان يقول: “اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمرهم وأهلك النصارى الحاقدين، اللهم اقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعل سلاحهم وعتادهم غنيمة لإخواننا المجاهدين.. اللهم سلط على أعدائهم ريحا كريح عاد ويوم الأحزاب”، وفق تعبيره.

ووصفت وسائل الإعلام البلجيكية دعاء الشاب المغربي بالمتطرف والمحرض على قتل المسحيين، حيث عمد المتتبعون إلى ربط الشريط بعملية ذبح قس فرنسي نهاية الشهر الماضي، داخل كنيسة “سان إتيان دو روفريه” بمدينة روان شمال غربي فرنسا، ضمن عملية احتجاز الرهائن تبناها تنظيم “داعش” بعد ذلك، فيما تشدد الوسائل ذاته على أن الأب العلمي ينتظره قرار الطرد من بلجيكا، بسبب أنشطته التحريضية في المسجد.

وقال سهيد، الذي سجل حسابه باسم SOSO MANES في فيسبوك، بشكل ساخر وهو يعلق على الضجة التي أحدثها شريطه: “لقد أضحكتموني.. أنا إرهابي!!، لقد كان الزمن في شهر رمضان وكنت أتوجه بالدعاء لأجل المسلمين في العالم، وهذا أمر عادي لأني أيضا مسلم”، مضيفا: “دعوت لأجل أن يعينهم الله، لأن ليس لهم أي أمل في هذا العالم الظالم، توجهت إلى الله ولم أتوجه بالدعاء للناس في شوارع فيرفيي”.

وربطت وسائل إعلام بلجيكية بين خطابات الشيخ العلمي المتطرفة داخل مسجد صومالي بمنطقة “ديزو” وبين عدد من الأحداث الإرهابية، من قبيل هجمات 13 نونبر 2013 بباريس، التي أسقطت قرابة 137 قتيلا و370 جريحا، ثم تفجيرات بروكسيل في 22 مارس الماضي، التي أوقعت 37 قتيلا و270 جريحا، حيث قالت إن خطابات “العلمي” أسهمت في إذكاء القناعات الجهادية لدى مرتادي مسجده.

وزادت المصادر ذاتها، وهي تورد مقطعا من خطبة للعلمي يدعو فيها على الناشط الحقوقي المغربي أحمد عصيد بقوله: “أسأل الله أن يقطع يديه ورجليه”، أن أحد أبرز مقاتلي “داعش” البلجيكيين، ويدعى رضوان الجاوي، سبق أن تردد على مسجده في “ديزو” قبل أن يلتحق بسوريا عام 2014، فيما لم تستبعد وسائل الإعلام أيضا أن يكون للعلمي دور فكري وتحريضي في خلية عبد الحميد أبا عوض المسؤولة المباشرة عن هجمات باريس وبروكسيل.