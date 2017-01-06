أوغندا تتعهد بحل مشكلات المستثمرين المصريين

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كمبالا – استقبل رئيس الوزراء الأوغندي الدكتور روهاكانا روجوند، اليوم الجمعة، بمكتبه، السفيرة مي طه خليل سفيرة مصر لدى أوغندا، حيث أشاد بالزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلاده الشهر الماضي، مؤكداً دعم حكومته الكامل للجهود التي ستبذلها السفارة لضمان تنفيذ ما اتفق عليه الرئيسان.

كما وجه رئيس الوزراء الأوغندى – بحسب بيان لسفارة مصر فى أوغندا- مساعديه بضرورة إيجاد حلول فورية للمشكلات التى تواجه المستثمرون المصريون فى أوغندا، بعدما أشارت السفيرة إلى المشكلات التى يواجهونها رغم النجاحات التى يحققوها فى أوغندا.

وأشارت السفيرة إلى تعدد مجالات التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات على المستوى الثنائى، لاسيما فى مجالات التبادل التجارى والاستثمارات والطاقة والصحة والسياحة والتعليم وكذلك على المستويين الإقليمى والدولى، لافتة إلى أن كلاً من مصر وأوغندا تواجهان ذات التحديات كونهما دولتان ناميتان وأن هناك أفاقا كبيرة للتعاون.

واستعرض رئيس الوزراء أولويات العمل المشترك بين البلدين فى المرحلة القادمة، وركز على أهمية نقل الخبرات المصرية بالذات فى قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة، وأهمية زيادة الاستثمارات المصرية فى أوغندا والاستفادة من الفرص والموارد الطبيعية الكثيرة المتاحة وغير المستغلة. كما طالب رئيس الوزراء الأوغندى بضرورة إعادة إحياء فكرة تصنيع الدواء المصرى الذى يتمتع بسمعة طيبة فى بلاده.