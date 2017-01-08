أول صورة لمنفذ عملية الدهس في القدس

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القدس المحتلة – نشر حساب منسوب لأحد الكتاب الفلسطينيين، صورة قال إنها لـ «فادي أحمد القنبر»، والذي نفذ عملية دهس جنود الاحتلال اليوم الأحد، وأسفرت عن استشهاده وعدد من الجنود الإسرائيليين.

وبحسب «وكالة الصحافة الفلسطينية – صفا»، كتب محمد سعيد نشوان، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «صورة منفذ عملية الدهس هو الشاب الشهيد فادي القنبر من بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة».

وأعلنت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية لوبا السمري اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى جراء عملية الدهس إلى 6 جنود، وإصابة آخرين، بجروح، بينهم حالات خطرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن المتحدثة باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لوبا السمرى قولها، إن شاحنة دهست مجموعة من الجنود في الحي المذكور، ما أسفر عن مقتل الجنود الستة حتى اللحظة، وإصابة آخرين على الأقل، بينهما إصابتان فى حالة خطرة .