أول غيث الإصلاح.. الاحتياطي الأجنبي بمصر يحلق بالسماء

رؤيـة – حسام عيد

سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية ديسمبر 2016 أعلى مستوى منذ عام 2011، عند 24.265 مليار دولار، ليقترب من المستوى المستهدف السابق للبنك المركزي والبالغ 25 مليار دولار.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 25 يناير 2011.

أسباب الارتفاع

أرجع البنك المركزي المصري ارتفاع أرصدة احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر الماضى إلى ٢٤.٢ مليار دولار أمريكي إلى زيادة العملات الأجنبية إلى ٢١.١٥٠ مليار دولار خلال ديسمبر، مقابل ١٩.٨٢٠ مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي.

و«مكونات الاحتياطي النقدي» هي من التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعتبر هذا المصطلح شائعًا بين الدول والخبراء، انطلاقًا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا.

وجاءت الزيادة بسلة العملات بالبنك المركزي المصري عن طريق السندات الدولية التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة.

إصلاحات اقتصادية فعالة

وتثبت الزيادة الأخيرة أن الاحتياطي النقدي ارتفع بمقدار 5.2 مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين، بعد تعويم الجنيه.

وكانت الحكومة فاجأت الأسواق في 3 نوفمبر الماضي بقرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية أجنبية والقضاء على السوق السوداء.

ومن المنتظر أن يشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية، وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.

وأيضا تؤكد الزيادة الأخيرة في احتياطي النقد الأجنبي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الممول من صندوق النقد الدولي، يسير في الاتجاه الصحيح.

كما تدعم زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وجهات نظر وكالات التصنيف الائتماني بتقليل المخاطر التي يتعرض لها المستثمرين في مصر.

وستفي الزيادة الكبيرة في احتياطي النقد الأجنبي بتغطية الواردات لأكثر من 5 شهور، وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميا والتي تبلغ ثلاثة شهور.

مسار احتياطي النقد الأجنبي في 6 أعوام

طرأت تغيرات كبيرة على أرصدة مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث انخفض من 36 مليار دولار بنهاية 2010 إلى 18.1 بنهاية ديسمبر 2011؛ بنسبة تراجع بلغت 49.7%.

وبنهاية ديسمبر 2012 تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 15 مليار دولار بنسبة 17.1% بالمقارنة مع الفترة ذاتها في 2011.

وفي ختام ديسمبر 2013 سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعا طفيفا بلغت قيمته 2 مليار دولار ليصل إلى 17 مليار دولار، ومثلت الزيادة 13.4% بالمقارنة مع الفترة ذاتها في 2012.

في ديسمبر 2014، هبطت أرصدة مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي عند 15.3 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 10% بالمقارنة مع الفترة ذاتها في 2013.

في ديسمبر 2015 حولت أرصدة البنك المركزي من الاحتياطي النقدي الأجنبي مسارها إلى الارتفاع لتبلغ 16.4 مليار دولار بنسبة زيادة 7.3% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2014.

وفي ختام ديسمبر 2016 ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لتصل إلى 24.265 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 47.6% بالمقارنة مع الفترة ذاتها في 2015.

ويعتبر الارتفاع الأخير في ديسمبر 2016 أكبر زيادة سنوية في معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي منذ ثورة يناير 2011.