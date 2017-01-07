أول فريق إماراتي للجرافيتي ينفذ جدارية طولها 100 متر

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الشارقة- يشارك أول فريق إماراتي لفن الجرافيتي بجدارية طولها نحو 100 متر، في الاحتفالات المقامة على هامش مهرجان خورفكان المسرحي الرابع، الذي يقام خلال الفترة من 14 وحتى 27 من يناير الجاري.

وبعد دخول الفريق موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول لوحة جدارية مثلوا فيها الإمارات، والمشاركة في عدد من الفعاليات الثقافية والفنية منها: ساعة الأرض في دبي، عجمان ترسم عجمان، اليوم الوطني بأبوظبي، يوم العالم لمطار دبي، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي بالعين، مهرجان دبي للتسوق، تأتي مشاركتهم للمرة الرابعة على التوالي ضمن مهرجان خورفكان، ويشارك معهم عدد من فناني الإمارات وأميركا لتنفيذ هذه الجدارية، وفقا لصحيفة «الاتحاد».

وتقول فاطمة الحمادي مديرة الفريق «أردنا أن نستغل هذا الفن لتحقيق شيء جمالي عربي إماراتي، وننشر طابع المعرض المفتوح في الدولة ونخرج إلى خارج الجدران والأروقة، لأن الفن التشكيلي محصور داخل المعارض»، لافتة إلى أن «فن الجرافيتي ومعناه فن الرسم على الجدران يتم إنجازه في الأروقة، والشوارع، بشكل رموز أو صور أو أحرف وهو أكثر حرية من الفن التشكيلي، لكنه ارتبط باستخدامه كوسيلة لتعبير عن الأفكار السياسية وربما بنوع من الفوضى، لذا أردنا ان نطوره ونستخدمه لمختلف الفعاليات سواء أكان بهدف تجميلي أو إيصال رسالة مجتمعية أو مجرد الاحتفاء، كما في يوم العالم لمطار دبي، اليوم الوطني لدولة الإمارات، معرض دبي للخط العربي، مهرجان دبي للتسوق وغير ذلك».