أول فيديو لمنفذ هجوم مطار فورت لودرديل بـ «فلوريدا» الأمريكية

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واشنطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» أول فيديو لإطلاق النار بمطار فورت لودرديل الدولي في فلوريدا، والذي راح ضحيته 5 أشخاص وأصيب 8 آخرون.

وبحسب الفيديو الذي نشره موقعي «باز فيد» و«تي إم زي»، مساء اليوم الأحد، ظهر المهاجم استيبان سانتياجو وهو داخل صالة المطار، إذ قام فجأة بإخراج سلاحه من جيبة، وإطلاق النار على أحد الركاب، ما أحدث حالة من الهلع والفزع بين المسافرين، فيما حاول عدد من الركاب الاختباء أسفل المقاعد.

من المعروف أن القضاء الأمريكي، وجه للمتهم تهمتي مخالفة القانون الخاص بالأسلحة وارتكاب عمل عنيف داخل المطار، وتصل عقوبة التهمتين وفق القانون الأمريكي إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ومن المفترض أن يَمثل المتهم للمرة الأولى أمام المحكمة، الإثنين.

والمتهم استيبان سانتياجو الجندي السابق في الحرس الوطني يبلغ من العمر 26 عاماً.