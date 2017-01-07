أين تذهب «ناسا» في 2017؟

رؤية

من المنتظر أن يشهد هذا العام الكثير من الأحداث فيما يتعلق بعالم الفضاء، حيث تستعد ناسا لتنفيذ العديد من المشاريع والرحلات للفضاء، خاصة مع توجه أنظار الكثير من رجال الأعمال لهذا المجال، والتى يأتى من ضمنها إرسال رحلة مأهولة إلى المريخ وغيرها، وفيما يلى نرصد أبرز ما يتوقع حدوثه خلال 2017:

نهاية حقبة مربكة الفضاء “كاسينى هوكينج”

كان مسبار كاسينى فى الفضاء منذ 20 عاما، لكن من المقرر أن ينهى مهامه فى اكتشاف كوكب زحل وأقماره هذا العام، وكان من المنتظر أن يرسل البيانات إلى وكالة ناسا عبر ما يقرب من 1610 كم من فوق غيوب زحل قبل تحطمه فى الغلاف الجوى للكوكب فى 15 سبتمبر من هذا العام.

ويعتبر هذا المشروع أمر مشترك بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الإيطالية، وهو عبارة عن مهمة فضائية غير مأهولة تتلخص فى استكشاف نظام كوكب زحل برمته بأدق التفاصيل الممكنة، بحيث يستكشف الجو والتركيبة الداخلية والأقمار المحيطة به وحلقاته المدهشة ومجاله المغناطيسى، وقد تم إطلاقه فى 15 أكتوبر 1997.

السعى نحو انتهاء الاعتماد على الصواريخ الروسية لرواد الفضاء الأمريكيين:

قامت ناسا بشراء مقاعد على الصواريخ الروسية، منذ الانتهاء من برنامج Space Shuttle Program فى 2011، إلا أن الإدارة تتجه نحو إنهاء هذه الشراكة، ومن خلال التنسيق مع بعض الشركات الخاصة مثل “سبيس إكس” وBlue Origin فإن ناسا قد تخفض تكلفة الحصول على مقعد فى محطة الفضاء الدولية من 81 مليون دولار يتم دفعها للروس، لنحو 58 مليون دولار لكل مقعد مع تلك الشركات الخاصة.

استكمال بعثات شركة “سبيس إكس”:

توقفت رحلات سبيس إكس خلال شهر سبتمبر الماضي، عندما انفجر صاروخ Falcon 9 خلال التجارب، وذلك قبل انطلاقه لنقل قمر صناعى للفضاء، ومع التحقيقات الجارية فإن الشركة لم تطلق أى رحلات حتى الآن، ولكنها تخطط لاستئناف رحلاتها بحلول 8 يناير الجارى.

إطلاق مختبر Cold Atom:

تخطط وكالة ناسا لإرسال هذا المختبر لمحطة الفضاء الدولية فى أبريل 2017، حيث من المنتظر أن يتيح هذا المختبر للباحثين فرصة الاستفادة من أجواء انعدام الجاذبية لدراسة الظواهر الكمية التى لا يمكن اكتشافها على الارض.

بداية الإنترنت الفضائى:

كان بناء خدمة إنترنت بالاعتماد على الفضاء من الأمور التى تشغل بال الكثيرين طوال الفترة الماضية، لكن على ما يبدو أن هناك شركة وحيدة تسعى لاتخاذ خطوة فعلية فى هذا الأمر خلال هذا العام، وهى شركة One Web التى طلقات أكثر من 1 مليار دولار كتمويل للبدء فى المشروع خلال هذا العام.