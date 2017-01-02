إخوان الأردن لم يدينوا هجوم إسطنبول الأخير لأن المستهدف «ملهى ليلي»

رؤية – علاء الدين فايق

عمان – في أحداث سابقة وهجمات إرهابية شهدتها تركيا، كانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تسبق حكومة بلادها أحيانا بإصدار بيانات الإدانة والاستنكار، لكن الحدث الدامي الأخير الذي شهدته إسطنبول ليلة رأس السنة قد لا يستوجب التعليق عليه من قبل الجماعة.

والسبب، بحسب مراقبين، أن مكان الهجوم الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من بينهم أردنيين أيضا، لم يكن في ساحة عامة أو حافلة ولا حتى في أي مكان آخر، بل كان داخل ملهى ليلي، قد تجد جماعة الإخوان المسلمين حرجا.

وقال المراقبون، لـ«رؤية الإخبارية»، من غير المرجح أن يدين الإخوان الحادثة، سيما وأنها وقعت في أماكن ترفضها الجماعة وتدعو حكوماتها على الدوام من أجل إغلاقها ومنعها”.

حتى لو خرج الإخوان ببيان إدانة فإنه سيكون ببضع كلمات ولن يأتي على ذكر المكان الذي شهده الهجوم تحديدا هذه المرة “الملهى الليلي”، وفق المراقبين أنفسهم.

وحاولت “رؤية” أكثر من مرة التواصل مع قيادات إخوانية في الأردن للحصول على تعقيب بهذا الشأن من دون رد وبعضهم رفض التعليق”.

وعندما وقعت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا يوم 15 يوليو 2016، سارع إخوان الأردن وذراعها السياسي ممثلا بجبهة العمل الإسلامي على الفور، بالخروج ببيانات تؤكد تضامنها مع الشرعية التركية المتمثلة برجب طيب أردوغان، وشنت هجوما ساحقا على المشاركين فيه وحتى من أيدوه تعاطفا من خارج تركيا.

وثمّن الإخوان في الأردن حينها، “انتصار العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتفاف الأتراك حول قيادتهم وحكومتهم المنتخبة، وتفويت الفرصة على كل العابثين بمقدرات البلاد، ومحاولتهم لزعزعة الأمن والاستقرار”.

وخلال العام المنصرم، شهدت تركيا تفجيرات دامية وكثيرة، راح ضحيتها مئات المدنيين، وهذا الأمر أيضا، دفع الإخوان المسلمين في الأردن، كذلك إلى الغضب من المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا إزاء هذه الجرائم.

وفي إحدى الهجمات الإرهابية وصف الإخوان التفجيرات بالجبانة التي تقض مضاجع الأبرياء والآمنين من المدنيين.

وتدعم أنقرة بشكل لافت، جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة العربية، سيما في مصر الأردن، وعادة ما كان ذلك سببا في إضعاف علاقتها مع عمان أو لنقل فتورها في