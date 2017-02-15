إخوان الأردن يكرمون متهمين بالتحريض على نظام الحكم في البلاد

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – كرّم حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، متهمين بالتحريض على نظام الحكم في المملكة، بعد الإفراج عنهم من قبل محكمة أمن الدولة قبل أيام.

وأمضى المتهمون الثمانية نحو شهر في مراكز التوقيف، ومن بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

وأقام الحزب حفل تكريم تخللها مأدبة عشاء في مقر الأمانة العامة للحزب بمشاركة الأمين العام محمد الزيود وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مجلس الشورى وعدد من نواب كتلة الإصلاح البرلمانية وقيادات من الحركة الإسلامية.

وحضر الحفل جميع من تم الإفراج عنهم اللواء المتقاعد محمد العتوم والنائب السابق وصفي الرواشدة والدكتور عمر العسوفي والدكتور حسام العبداللات والناشط عبدالرحمن الدويري والناشط فلاح الخلايلة والناشط قيصر المحيسن والناشط أحمد فريوان، إضافة إلى أعضاء لجنة الدفاع عنهم ولجنة الحريات في الحزب.

وأشاد نائب الأمين العام للحزب علي أبو السكر نائب الأمين العام للحزب بدور المعتقلين المفرج عنهم في التعبير عن صوت المواطن والدفاع عن الوطن “واستشعار مسؤوليتهم تجاه الوطن من باب الحرص عليه دون المزاودة على أحد”.

وأضاف أبو السكر “لن يرهبنا أو يثنينا عن قول كلمة الحق أي احتجاز أو سلب للحرية في سبيل الدفاع عن مصالح الوطن وحقوق المواطن”.

فيما أكد الأمين العام للحزب محمد الزيود مشيراً أن الوطن بحاجة لتمتين الجبهة الداخلية واللحمة الوطنية في ظل ما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية ، معتبراً أن سياسية الاعتقالات بحق المطالبين بالإصلاح والتضييق عليهم لا يصب في مصلحة الوطن.

وأضاف الزيود ” نكرم اليوم نخبة من أبناء الوطن نعتقد انهم كانوا وما زالوا في الخندق المتقدم للوطن ينافحون عنه وكانوا لسان صدق للأردن ولم يتاجروا بالوطن وكانوا في مقدمة الأردنيين الذين يدعون للإصلاح في مختلف الميادين ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ممن نهبوا مقدرات الوطن وتجار الوطنية الزائفة” على حد وصفه”.

واعتبر الزيود أن سجن المطالبين بالإصلاح يعبر عن ” ضيق صدر الحكومة بهم رغم حديثها المتكرر عن الحريات العامة” بحسب الزيود ، مضيفاً ” نحن مع الكلمة الحرة المسئولة التي تقدر مصالح الوطن وأمنه واستقراره وسيظل مقر الحزب منبراً يجتمع فيه كل أخيار الوطن للدفاع عن مصالح الوطن والشعب الأردني”.

كانت محكمة أمن الدولة الأردنية، أفرجت قبل أيام عن الناشطين الثمانية بعد توجيه تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم.

وأوقف الناشطون عقب منشورات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعا بعضهم فيها إلى ” الإصلاح أو الموت ” في دعوتهم لمواجهة الأزمات التي تعصف بالبلاد.