إدارة ترامب قد تتخذ إجراءات ردا على القرصنة الروسية

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واشنطن – قال رينس بريبوس الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصب كبير العاملين بالبيت الأبيض أن إجراءات قد تتخذ” ردا على تورط روسيا في هجمات إلكترونية تستهدف التأثير على الانتخابات الأميركية بعد قبول ترامب ما خلصت إليه المخابرات الأميركية.

وأضاف أن ترامب يعتقد أن روسيا وراء عمليات تسلل لحسابات مؤسسات تابعة للحزب الديمقراطي رغم أنه لم يوضح إن كان الرئيس المنتخب يتفق مع أن عمليات التسلل تلك تمت بتوجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقال بريبوس لقناة تلفزيون فوكس نيوز إن ترامب “قبل حقيقة أنه في هذه الحالة بالتحديد كانت كيانات من روسيا” وراء التسلل إلى مؤسسات الحزب الديمقراطي والعاملين به.

وتعد تصريحات بريبوس تحولا مهما عن النفي المتكرر من جانب ترامب لتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية. ورفض ترامب بشدة من قبل أن تكون روسيا وراء عمليات التسلل الإلكتروني أو كانت تحاول مساعدته للفوز وقال إن الصين قد تكون هي المسؤولة.

وهذا هو أول اعتراف من جانب مسؤول كبير في فريق ترامب بأن الرئيس المنتخب يقبل فكرة أن روسيا قامت بعمليات القرصنة الإلكترونية وما تبعها من كشف عن رسائل بالبريد الالكتروني للحزب الديمقراطي خلال انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وتابع بريبوس أن ترامب يعتزم أن يوجه أجهزة المخابرات بإصدار توصيات بشأن ما الذي يتعين عمله. واستنادا إلى هذه التوصيات “قد تتخذ إجراءات”. لكنه أضاف أنه ليس هناك ما يعيب في محاولة السعي لعلاقات جيدة مع روسيا ودول أخرى.

وحث عضوان جمهوريان بارزان في مجلس الشيوخ الأحد ترامب على معاقبة روسيا بسبب ما خلصت إليه تقارير وكالات المخابرات الأميركية بأن بوتن شخصيا وجهة هذه الجهود بغية التأثير على الانتخابات.

وقال السناتور لينزي غراهام والسناتور جون مكين في تصريحات تلفزيونية إن الأدلة دامغة على سعي بوتن للتأثير على الانتخابات وهي نقطة يرفضها ترامب.

وقال غراهام “في غضون أسبوعين سيكون دونالد ترامب المدافع عن العالم الحر والديمقراطية. يجب أن تجعل الكل في أميركا -الجمهوريون والديمقراطيون- يعلمون أنك ستجعل روسيا تدفع ثمن محاولتها للتدخل.”، وفقا لـ«سكاي نيوز».