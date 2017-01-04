إدانة الجندي بالقتل غير العمد لـ«الشريف».. فضيحة جديدة بحق القضاء الإسرائيلي

رؤية – أشرف شعبان

عادت قضية الجندي الإسرائيلي، إلؤور أزاريا قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف بالخليل خلال شهر مارس عام 2015 إلى الظهور في وسائل الإعلام مرة أخرى، عقب توجيه المحكمة العسكرية في إسرائيل تهمة القتل غير العمد للجندي.

إعدام الشريف

رغم توثيق النشطاء لفيديو يكشف إعدام قوات الاحتلال للشهيد عبدالفتاح الشريف من مسافة الصفر برصاصة برأسه، وذلك برفقة الشهيد رمزي القصراوي بعد زعم الاحتلال بأن الشابين حاولا طعن جندي صهيوني في تل ارميدة بالخليل، إلا أن المحكمة وجهت له تهمة القتل غير العمد

ويرى الخبراء أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية قتلت الشهيد عبد الفتاح الشريف مرّة أخرى بعد أن اكتفت بإدانه الجندي القاتل بتهمة القتل غير العمد.

إدانة الجندي الإسرائيلي

وبحسب الفقهاء فإن هذه الجريمة تعتبر قتل مع سبق الإصرار والترصد، حيث أن الجندي(ازاريا) قتل الشريف برصاصة في الرأس وهو مصاب، بينما لم يشكل أي خطر عليه.

وكانت مصادر إعلامية عبرية، رجّحت قبل الجلسة، أن تدين محكمة الاحتلال الجندي بالقتل، كون القاضية لم تعلن أنه بريء مع بداية المحكمة.

فيما زعم إزاريا، الذي يبلغ من العمر 20 عاما حاليا، والذي أطلق رصاصة على رأس الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، البالغ من العمر 21 عاما، في الخليل بالضفة الغربية، أنه ظن أن الشريف سيفجر نفسه بحزام ناسف، رغم أن القاضية الإسرائيلية كذبت هذا الادعاء وقالت: إن الجندي نفذ القتل على خلفية انتقامية، وليس من باب الإحساس بالخطر.

فيما أعرب يسرى الشريف، والد الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، عن سعادته بإدانة الجندي الإسرائيلي، الذي أعدم ابنه، واصفا الأمر بالخطوة الممتازة، فيما أبدى آماله في أن يحصل الجندي على حكم منصف وعادل يريح أسرة الشهيد.

وتابع الشريف، خلال حواره عبر فضائية “الغد”، اليوم الأربعاء، أن “نجله كان شابا متواضعا خلوقا، ليس له في السياسة، وكانت حياته من المنزل للعمل فقط لا غير، ويوم الحادث، كان ذاهبا للعمل، وتعرض للقتل بكل غدر”.

فيما أكد عم الشهيد عبد الفتاح الشريف، أن عائلة الشريف سوف نقدم كافة الأدلة وملف القضية إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانة القاتل الإسرائيلي، مشددا على أن العائلة سوف تلاحق المجرم في كافة المحاكم الدولية.

واعتراضا على القرار تظاهر نحو 400 مستوطن أمام المحكمة العسكرية في يافا احتجاجا على قرار محاكمة المجند الذي اطلق النار على الشهيد الشريف.

من جانبها، نقلت الصحف الإسرائيلية تعليق المدعي العام العسكري المتقاعد جنرال نداف وايزمان، والذي أكد أن هذا يوم سيئ في تاريخ محاكم اسرائيل.

وكان المتحدث باسم عائلة الشهيد عبد الفتاح الشريف، قد أكد أن العائلة رفضت عرضاً من سلطات الاحتلال تشريح جثمان ابنهم، مشترطين بأن يشارك في العملية طبيب فلسطيني.

وبالعودة للفيديوهات التي بثتها وسائل التواصل الاجتماعي سواء الفلسطينية أو الإسرائيلية يسمع صوت المستوطن «عوفر يوحنا» وهو سائق إسعاف اسرائيلي ويعمل كمصور، يقول: «لم يمت أطلق الرصاص على الرأس».

وفي الفيديو الثاني تشاهد جندي إسرائيلي يطلق الرصاص على رأس الشهيد عبد الفتاح الشريف، بعد أن اتفق مع سائق سيارة للمستوطنين للتقدم إلى الأمام من أجل التغطية على الكاميرات وأعين المواطنين الذين كانوا يراقبون عملية اسعاف الجندي الاسرائيلي الذي أصيب بجراح طفيفة، وترك المسعفون الإسرائيليون المصابين الفلسطينين ينزفون حتى الموت.

النشطاء الفلسطينيون يجمعون على أن هناك تنسيق بين المسعفين الإسرائيليين والجيش الاسرائيلي في تصفية الفلسطينيين، من خلال تأخير وصول الإسعاف، وهذا ما حدث مع الشهيدة هديل الهشلمون، والشهيد سعد الأطرش والمصابه المعتقلة ياسمين الزرو.

كما يؤكد النشطاء أن هناك شكوك بأن المسعفين الإسرائيليين كانوا يقتلون المواطنين المصابين داخل سيارة الإسعاف الاسرائيلي ومنهم الشهيد طارق النتشة ، الذي ظهر تصوير انه نقل الى الإسعاف حي وفي حالة صحية غير صعبه، وهذا يكشف عن تكامل في عملية الإعدامات الميدانية للمواطنين من قبل الإسعاف والمسعفين والشرطة والجيش والمستوطنين، مما يدل على أن هناك أوامر عليا من قبل قيادة الاحتلال وعلى رأسهم رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو ووزارئه بتنفيذ أوامر إعدامات خارج آطار القانون.

وفي وقت سابق، طالب وزراء وزعماء أحزاب للإحتلال بالافراج عن الجندي منفذ عملية الاعدام والمحتجز لدى الشرطة العسكرية في يافا، وكان آخر المدافعين وزير التعليم زعيم حزب «البيت اليهودي» نفتالي بينت، الذي هاجم كل من وجه الانتقاد للجندي الإسرائيلي، معتبرا تصريحات نتنياهو ووزير جيشه يعلون والناطق باسم الجيش، «أنهم أصدروا عليه الحكم قبل المحاكمة».

وقال «نفتالي بينت»: كان يجب سماع الجندي الاسرائيلي قبل إصدار أي موقف أو تصريح، فلا أحد يعرف الموقف الصعب الذي كان به، وما هي الحسابات التي كان يأخذها في الوقت الذي كان يمكن أن يكون مع الشاب الفلسطيني حزاما ناسفا».

قرار سياسي

تكشف تصريحات المسؤولون في إسرائيل أن دعوات إعدام الفلسطينيين هى بمثابة قرار سياسي امتدت للمستويات السياسية والأمنية والدينية .

فعقب تنفيذ عملية قتل الشريف، قال «يائير لبيد»،عضو الكنيست، ورئيس حزب «يش عتيد» أن كل فلسطيني يحاول تنفيذ عملية يجب أن يكون مصيره الموت.

ومن قبله صدرت تصريحات بنفس الفحوى عن «يسرائيل كاتس» وزير المواصلات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يعمل حالياً على مشروع قانون لطرد عائلات منفذي العمليات إلى قطاع غزة.

وسبقهم لمثل هذه التصريحات نائب قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس والذي صرح مع بداية موجة العمليات التي وقعت في أكتوبر من عام 2014، أن كل فلسطيني يحاول المس بشرطي إسرائيلي أو جندي أو مستوطن يجب أن لا يخرج حياً من مكان العملية، ووزير الحرب الإسرائيلي “موشيه يعلون” هو الآخر قال “كل من يحاول المس بالجنود أو الشرطة أو المستوطنين دمه في رقبته”.

وعلى المستوى الديني، أكد الحاخام «يتسحاق يوسف» الحاخام الأكبر في إسرائيل إن تنفيذ حكم الإعدام بالفلسطينيين فضيلة، ويجب عدم الخوف من المحكمة العليا الإسرائيلية، وعدم الالتفات لتعليمات إطلاق النار الصادرة عن رئيس الأركان، وقبل الحاخام «يوسف» كان حاخام مدينة صفد «شموئيل الياهو» طالب بتنفيذ حكم الإعدام بالفلسطينيين.