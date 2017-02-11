إذاعة صوت أمريكا: تحسن في الاقتصاد المصري بعد إجراءات مؤلمة

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واشنطن – قالت إذاعة “صوت أمريكا”: إن الاقتصاد المصري يبدو عليه علامات الانتعاش لكنه مؤلم، بعد أن نفذت مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية قبل حصولها على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، من بينها تعويم العملة المصرية “الجنيه”.

وأشارت الإذاعة الأمريكية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى أن السياحة تلتقط أنفاسها على ما يبدو، وبدأ المستثمرون الأجانب في شراء أذون الخزانة المصرية مرة أخرى.

وأوضح تقرير إذاعة صوت أمريكا، أن أحد الفنادق الخمس نجوم بالعاصمة “القاهرة”، كان يعج بالزائرين مؤخرًا عقب أشهر من الأداء البطيء.

وأضاف التقرير، أن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، بدا متفائلاً في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا لمناقشة المؤشرات الاقتصادية لمصر، وأكد خلاله على تراجع العجز بشكل طفيف في العام الماضي، مشيرًا إلى أنه سيتراجع بدرجة أكبر في 2017.

كما لفت التقرير إلى أن المحللين يتحدثون عن أن المستثمرين الأجانب يعربون عن ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري.