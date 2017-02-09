إذا تعرضت لخطر استنجد بأصدقائك عبر « Hollie Guard»

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كاليفورنيا – مع زيادة حوادث الخطف والاغتصاب حول العالم، تم تطوير تطبيق يحمل اسم Hollie Guard يتيح للمستخدمين إرسال تنبيه سريًا إذا كانوا فى خطر لمجموعة من جهات الاتصال التى يتم تحديدها مسبقا، وهذا التطبيق ترشحه الآن قوات الشرطة فى المملكة المتحدة للأشخاص الذين وقعوا ضحايا للعنف وقلقون من أن يكونوا مهددين مرة أخرى.

ووفقا لموقع “مترو” البريطانى فيمكن استخدام التطبيق من خلال فتحه وتركه للعمل فى الخلفية، على سبيل المثال، إذا كانت هناك فتاة تسير فى شارع غير آمن أو على وشك مقابلة شخص لا تعرفه جيدًا عليها تشغيل التطبيق فى الطريق، وعند الشعور بالخطر كل ما عليها فعله هو هز الهاتف وبذلك سيرسل تفاصيل الموقع ويسجل ما يحدث لحظة بلحظة وإرساله إلى أرقام تم تحديدها من قبل سواء تابعة للأهل أو الأصدقاء.

وهذا التطبيق تم تطويره بعد مقتل Hollie Gazzard البالغة من العمر 20 عامًا على يد صديقها السابق فى عام 2014، والتى عملت عائلتها بعد ذلك على إطلاق حملات للحد من العنف.

يمكن استخدام Hollie Gazzard من قبل أى شخص، سواء الذين يرغبون فى اتخاذ اجراءات وقائية عند الخروج ليلا، أو الأشخاص الذين يقعون دائما ضحايا للسرقة والمطاردات.