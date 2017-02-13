إسرائيل تعتقل ممثل وكالة «تيكا» التركية بغزة

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القدس المحتلة – اعتقلت السلطات الإسرائيلية، ممثل وكالة التنسيق والتعاون الدولية التركية “تيكا”، في قطاع غزة، خلال اجتيازه لمعبر بيت حانون “إيريز”.

وبحسب «وكالة أنباء الأناضول»، قال محمد المقادمة، مدير قسم الإعلام في وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، إن السلطات الإسرائيلية، اعتقلت مساء أمس الأحد محمد مرتجى (فلسطيني الجنسية) منسق “تيكا” في قطاع غزة أثناء اجتيازه معبر إيريز.

وأضاف: “كان من المفترض مغادرته غزة، ليوم واحد حسب تصريح المغادرة الذي بحوزته، غير أن السلطات الإسرائيلية قامت باحتجازه طيلة الليلة الماضية، واليوم تم تأكيد خبر اعتقاله”.

ولم يصدر حتى اللحظة، أي تعقيب من السلطات الإسرائيلية أو مؤسسة تيكا حول اعتقال مرتجى، كما لم تُعرف أسباب الاعتقال.

ويقيم “مرتجى” في قطاع غزة، وهو فلسطيني الجنسية، ويعمل منذ عام 2013 ممثلا لوكالة “تيكا” في القطاع.

ومعبر “إيريز” هو معبر مخصص لسفر التجار، والوفود والبعثات الأجنبية، والمرضى، ويتم التنقل خلاله عن طريق تصاريح مسبقة من السلطات الإسرائيلية بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية.