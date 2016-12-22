إسرائيل تعتقل 20 عنصراً من «حماس» في الضفة الغربية

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القدس المحتلة- أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، اليوم الخميس، انه اعتقل في منطقة نابلس في الضفة الغربية المحتلة اكثر من عشرين فلسطينيا هم عناصر في خلية لحركة حماس كانوا يخططون لشن عمليات انتحارية في اسرائيل.

وقال بيان للجهاز والجيش بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن هذه الخلية تضم اربعة اشخاص وافقوا على تنفيذ عمليات انتحارية كانت ستحصل في القدس وحيفا، وكذلك في محطات للحافلات، من دون ان يحدد عدد المعتقلين.

وأضاف البيان ان قوات الأمن الإسرائيلية عثرت ايضا على مشغل لصنع المتفجرات في نابلس يعود الى هذه الخلية.