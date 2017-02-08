إسرائيل تكشف عن خطتها المستقبلية للتوغل في إفريقيا

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القدس المحتلة – كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء عن خطته المستقبلية للتوغل في القارة الإفريقية، مطالبا سفراءه بالسعي لتغيير نمط التصويت الخاص بالدول الإفريقية في الأمم المتحدة.

وقال بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعه مع سفراء إسرائيل في إفريقيا: “تحقيق ذلك سيضمن لتل أبيب أغلبية في تلك المنظمات”.

ولفت نتنياهو خلال تصريحات، إلى وجود 54 دولة في القارة الإفريقية، يريد أن يغير توجهاتهم للتصويت لصالح إسرائيل”.

وتعمل الحكومة الإسرائيلية جاهدة على التواجد في دول القارة السمراء، من خلال توطيد العلاقات التجارية والسياسية، وزار مسؤولون إسرائيليون كبار عدة دول إفريقية على مدار العام الماضي، وفقا لـ«24».