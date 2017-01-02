إسطنبول تستضيف أكبر قمة تركية إفريقية نهاية العام الحالي

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إسطنبول – قال رئيس الجمعية التركية الإفريقية لرجال الأعمال محمد فاتح آكبولوط إن تركيا ستستضيف فى سبتمبر قمة بين تركيا والدول الإفريقية بمشاركة رؤساء دول ووزراء ورجال أعمال، فى تجمع هو الأكبر بين الجانبين.

وعلى هامش ملتقى اقتصادى فى مدينة أنطاليا التركية، أضاف آكبولوط، بحسب وكالة «الأناضول»، أن هذه القمة “ستكون متميزة بمشاركة قرابة 50 ألف شخصية من القارة الإفريقية وتركيا، بينهم رؤساء 3 دول أكدوا حضورهم، إضافة إلى رجب طيب أردوغان، ووزراء من الجانبين”.

وأوضح أن “هذه هى أكبر قمة بين الطرفين، برعاية الرئيس أردوغان، وتنظمها الجمعية التركية الإفريقية لرجال الأعمال، التى تقوم بنشاطات كبيرة بين تركيا وإفريقيا”.

تلك القمة، وبحسب رئيس الجمعية التركية الإفريقية لرجال الأعمال، كان مقرر عقدها فى سبتمبر الماضى، لكن بعد محاولة الانقلاب الفاشلة طُلب تأجيل القمة إلى العام الحالى 2017، وتنظيم منتدى من قبل وزارة الاقتصاد التركية.

وأضاف آكبولوط أن القمة تهتم بتسعة قطاعات مختلفة، هى الصحة والطاقة والمواصلات والزراعة والسياحة والمصارف والأغذية والنسيج والصناعة، وتضم وزراء من الدول الإفريقية وتركيا، فضلا عن رؤساء دول سيكون لهم جلسات محددة بجانب المستثمرين”.