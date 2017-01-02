إصابة أمين شرطة ومجندين بطلقات نارية غرب مدينة العريش المصرية

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القاهرة – أصيب أمين شرطة ومجندان من قوات الشرطة، الاثنين، بطلقات نارية، خلال حملة مداهمات غرب العريش ، وتم نقلهم لمستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارا بإصابة أمين الشرطة حمادة على محمد، 42 سنة، بطلق ناري بالبطن، والمجندين محمد حسين على، 22 سنة، بكسر بالساق اليمني، ومحمد عطا زكي، 22 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمني إثر طلقات نارية، خلال تبادل لإطلاق النيران مع عناصر إرهابية ، أثناء حملة أمنية بقرية السبيل غرب العريش.

أخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، فيما تقوم قوات الشرطة بملاحقة المتورطين في الحادث، وفقا لـ«المصري اليوم».