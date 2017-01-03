إصابة شرطيين في حادث إطلاق نار بسويسرا

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برن- جرح اثنان من رجال الأمن بسويسرا في حادث إطلاق نار، وقع اليوم الثلاثاء، في شمال شرق سويسرا، ولا يزال المهاجم طليقا.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من تحديد مكان وجود مطلق النار، مشيرة إلى أنه لا يمثل خطورة على السكان وأن الحديث لا يدور عن عمل إرهابي.

وفي وقت سابق، أصدرت أجهزة الأمن بيانا قالت فيه إن الرجل يشكل خطورة، ووقع الحادث بعد الساعة التاسعة من صباح اليوم، أثناء عملية تفتيش كانت الشرطة تقوم بها في أحد البيوت ببلدة ريهيتوبل الواقعة في إقليم أبينتسيل-أوسيرودن شمال شرق البلاد، حيث أطلق رجل (33 عاما) النار على رجال الشرطة، وجرح اثنين منهم، وتم نقلهما إلى المستشفى، لكن لم ترد معلومات حتى الآن عن مدى خطورة جروحهما.