إصابة طفلين ونزوح العشرات في قصف باكستاني شرقي أفغانستان

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كابول- أصيب طفلين بجراح ونزح العديد من الأسر، اليوم الجمعة، بسبب قصف بأسلحة خفيفة وثقيلة في منطقة لالبورا في إقليم نانغارهار شرق أفغانستان المتاخم لحدود باكستان.

وصرح المتحدث باسم حاكم الإقليم، عطالله خوجياني، لوكالة “باجوك” الأفغانية للأنباء أن 300 قذيفة سقطت في منطقة لالبورا ظهر اليوم الجمعة، حتى الآن.

وأضاف المتحدث أنه لم يتأكد بعد ما إذا كان القصف من جانب الجيش الباكستاني أو أي جماعة مسلحة أخرى.

وتابع أن نحو 150 أسرة قد نزحت من ديارها بسبب القصف الأخير. من جهة أخرى، ذكرت وكالة “خاما برس” الأفغانية أن طفلين قتلا جراء القصف من الجانب الباكستاني.

ولم يعلق الجانب الباكستاني على تصريح المتحدث باسم حاكم إقليم نانغارهار.

والحوادث التي تشمل هجمات عبر الحدود من جانب المسلحين ليست نادرة لأن المسلحين الأفغان والمتمردين الأجانب، بما في ذلك متمردون من حركة طالبان الباكستانية، يعبرون بشكل متكرر المناطق الحدودية المليئة بالثغرات.

كما اشتبكت القوات الأفغانية والباكستانية مرات عدة على طول الحدود بين الدولتين في الأقاليم الشرقية والجنوبية، وذلك وفقًا لـ «وكالة الأنباء الألمانية».