إصابة مجموعة من اللبنانيين في إسطنبول والخارجية الأردنية تتابع أوضاع مواطنيها

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بيروت – أصيب مجموعة من اللبنانيين، اليوم الأحد، نتيجة الهجوم المسلح الذي وقع في ساعات الصباح الأولى على ملهى ليلي في مدينة إسطنبول التركية، كما أصدرت الخارجية الأردنية بياناً تؤكد فيه متابعة أوضاع مواطنيها.

نقلت وسائل إعلام من بينها “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية، وجود 5 لبنانيين على الأقل بين جرحى الهجوم، وتحدثت عن قيام الجهات الرسمية بين البلدين بإجراء الاتصالات اللازمة لتأمين نقلهم إلى لبنان لعلاج.

وفي الإطار نفسه، نقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» بياناً عن الخارجية الأردنية يفيد بأن هناك تواصلاً مستمراً مع السفارة في أنقرة فور ورود أنباء الاعتداء، التي تقوم بدورها “بالتواصل مع الجهات التركية المختصة للاطمئنان على أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في إسطنبول”.

وفي حين لم يشر البيان إلى وجود أردنيين بين المصابين، إلا أن السفارة أوفدت القنصل إلى مدينة إسطنبول لمتابعة الأمر بشكل مباشر.