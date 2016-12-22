إصابة 3 من رجال الإطفاء في حريق هائل بالإسكندرية

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القاهرة – نشب حريق هائل، مساء الخميس، بإحدى ورش تصنيع المنتجات الجلدية بمنطقة العطارين بالإسكندرية، قبل أن تمتد إلى شقة مجاورة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق الكائن بشارع جناكليس بمنطقة محطة الرمل، حيث تم الدفاع بـ6 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، وأصيب خلالها 3 من رجال الإطفاء أثناء إخمادهم الحريق نقلا عن «الوطن».

ورجح مدير إدارة الحماية المدنية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى بالأسلاك الموصلة للورشة، لافتا إلى أنه تقرر إخلاء العقار بالكامل من السكان، لكونه بناء قديم خوفا من انهياره.