إصابة 80 شخصًا في حادث تدافع بأستراليا

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كانبرا – أصيب ما يصل إلى 80 شخصا، في حادث تدافع للجماهير في مهرجان موسيقي في الساحل الجنوبي الغربي لولاية فيكتوريا الأسترالية في وقت متأخر، أمس الجمعة، حسبما قال المنظمون.

وحسب وكالة الأنباء «الألمانية»، أفاد بيان لمهرجان «فالز فيستيفال» على صفحته على «فيس بوك» بأن من بين المصابين 19 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى لكنهم ليسوا في حالة حرجة.

وقالت شرطة فيكتوريا إن التدافع حدث في لورن على بعد 140 كيلومترا من ملبورن، عندما كان المحتفلون في مقدمة الحشود يعتزمون مغادرة خيمة وفقدوا اتزانهم وسقطوا على الأرض.

من جانبها، قالت هيئة الإذاعة الاسترالية إنه تم نقل 19 شابة و6 شباب لا تتجاوز أعمارهم 20 عاما إلى المستشفى إثر إصابتهم بكسور في الساق أو الورك أو الحوض وإصابات محتملة في العمود الفقري والرأس والوجه بالإضافة إلى جروح وسحجات.

وقال ضحايا حادث التدافع إن الكثير من الأشخاص كانوا داخل الخيمة وكانت المخارج ضيقة للغاية وأن البعض هرب بعد أن أسقطوا سياجا.

وقال المسؤول عن الصحة بالولاية بول هولمان لهيئة الإذاعة الأسترالية إنه على الرغم من عدد الإصابات، كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير.

وأضاف «لقد رأينا هذه الأحداث في الخارج، وكان لها نتائج مأساوية، ونحن محظوظون للغاية أنه لم تحدث لدينا أي حالة وفاة نتيجة لذلك».